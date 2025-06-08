ما هي وجبة الإفطار التي يوصي بتناولها أطباء القلب؟

كشف طبيب القلب الأمريكي، الدكتور أندرو فريمان، عن وجبة الإفطار التي يوصي بها لحماية القلب وتعزيز الصحة العامة، محذرًا في الوقت ذاته من الخيارات الغذائية الشائعة التي قد تؤدي إلى أضرار صحية خطيرة.

وقال فريمان، في تصريحات لموقع “Today” الأمريكي، إن دقيق الشوفان هو خياره الدائم والمفضل في وجبة الإفطار.

وأوضح أن تحضير الشوفان بالماء بدلًا من الحليب أو الزبدة، يساعد في تقليل السعرات الحرارية. كما أوصى بإضافة التوت، وبذور الكتان، والجوز، لما تحتويه من ألياف وعناصر غذائية مفيدة.

وأضاف فريمان أن الشوفان المطهوّ يحتوي على قرابة 4 غرامات من الألياف الغذائية، ويقل فيه مستوى السكر عن غرام واحد لكل كوب، ما يجعله خيارًا مثاليًّا لوجبة صباحية مغذية.

تحذير من الشوفان الفوري والحلويات

وحذّر الطبيب من تناول الشوفان الفوري، لكونه أكثر معالجة ويحتوي غالبًا على سكريات مضافة ومكونات صناعية.

كما شدد على ضرورة تجنّب الأطعمة الشائعة في الإفطار مثل البيض، والكعك، والدونات، والكرواسون، والمعجنات المحلاة، نظرًا إلى غناها بالكوليسترول، والدهون، والسكريات.

وأكد أن هذه الأطعمة قد تُستهلك بكميات قليلة في بعض الأحيان، ولكن لا ينبغي أن تكون جزءًا من النظام اليومي، قائلًا “من الأفضل الاكتفاء بتذوق قطعة صغيرة من الحلوى إلى جانب طبق غني بالفواكه أو الشوفان”.

فوائد صحية متعددة

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يتميز الشوفان باحتوائه على ألياف “بيتا-غلوكان”، التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وسكر الدم، كما تسهم في تحسين البكتيريا النافعة في الأمعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

وبحسب وزارة الزراعة الأمريكية، يحتوي الشوفان على فيتامين “B1” (الثيامين)، الضروري لإنتاج الطاقة ووظائف الأعصاب.

كما قالت أخصائية التغذية، ماجي ميخالشيك، في تصريحات لمجلة “Eating Well”، إن تناول الشوفان صباحًا يساعد على تقليل الشعور بالجوع، ويمنح الجسم طاقة تدوم لفترات طويلة، مشيرة إلى أن “بيتا-غلوكان” يشكل قوامًا هلاميًّا داخل الجهاز الهضمي يساعد على تنظيم حركة الأمعاء.