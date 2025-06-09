إعلام إسرائيلي يكشف وجهة قارب “مادلين” بعد سيطرة وحدة كوماندوز بحرية عليه (فيديو)

قالت قناة “أي 24” الإسرائيلية إن وحدة الكوماندوز البحري “شاييطت 13” سيطرت على قارب “مادلين” المتوجه لكسر الحصار عن غزة، ويتم نقل القارب الآن إلى ميناء أسدود.

وقبل ساعات، حاصرت زوارق حربية إسرائيلية قارب مادلين الذي يقل ناشطين دوليين متضامنين مع قطاع غزة، في عرض البحر الأبيض المتوسط، وفق مراسل الجزيرة مباشر عمر فياض الذي يتواجد على متن القارب.

وأفاد متضامنون عبر بث مباشر من القارب بأن صفارات الإنذار دوت على متنه، تحذيراً من اقتراب الزوارق الحربية الإسرائيلية.

وأظهرت لقطات مباشرة بثها مراسل الجزيرة مباشر لحظة سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على القارب “مادلين”.

وقال فياض إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تطالب الناشطين على متن القارب بالاستسلام ورفع أيديهم في الهواء بعد اقتحامه”. وأظهرت اللقطات الناشطون ومراسل الجزيرة مباشر وهم يرفعون أيديهم في الهواء قبل انقطاع الاتصال مع الزميل عمر فياض.

ونقل موفدنا عن الناشط تياغو أفيلا، قوله إن “طائرات مسيرة إسرائيلية ألقت مواد سائلة بيضاء على القارب، ولم يُعرف بعد نوع هذه المادة أو تأثيرها”.

وأفاد مراسلنا بأن “المادة البيضاء تهدف إلى تخويف الركاب، وتعمل على تحديد رؤية القارب”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن القارب مادلين “يسير بأمان نحو شواطئ إسرائيل ومن المتوقع أن يعود الركاب إلى بلدانهم”، مشيرة إلى أن جميع ركاب القارب “سالمون وبحالة جيدة”.