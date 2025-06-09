شاهد: اللحظات الأخيرة قبل اقتحام البحرية الإسرائيلية القارب “مادلين” لكسر حصار غزة

وثقت الجزيرة مباشر فجر الاثنين اللحظات الأخيرة قبل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي القارب “مادلين” وسط البحر المتوسط، والذي كان متوجها إلى غزة بمساعدات رمزية لكسر الحصار عن القطاع المحاصر.

وأظهر البث المباشر للزميل عمر فياض، موفد الجزيرة مباشر، حالة توتر مع اقتراب زوارق حربية وطائرات مسيرة إسرائيلية من القارب، مع إطلاق طاقم القارب صافرات الإنذار مع اقتراب قوات الاحتلال.

كما وثق مراسلنا إطلاق مسيّرات إسرائيلية مادة بيضاء “تشبه الطلاء” تغطي سطح السفينة. وأفادت إحدى الناشطات على القارب بأن المادة سببت حرقة في عينيها بعد أن رُشَّت من الأعلى.

ووصف موفد الجزيرة عمر فياض المشهد قائلا: “القوارب الليلية تحيط بالسفينة، وطائرات كواد كابتر تضيء المركب. لا نستطيع الرؤية بشكل جيد. المتطوعون في حالة من الذعر بسبب المادة الملقاة بكثافة على المركب ولا نعرف ماهيتها”.

وأوضح أن قائد المركب طلب من الجميع “حمل الوثائق وارتداء الأحذية. طائرات الدرون تواصل التحليق حول السفينة، وكأنها تتحقق من الموجودين، بينما استعد الطاقم لاحتمال تقييد حركتهم في منطقة محددة”.

وأضاف “القوارب الإسرائيلية تحاصر السفينة وتوجه أضواء قوية جدا، وتطلب من جميع من على متنها رفع أيديهم”.

وهاجمت قوات الاحتلال القارب “مادلين” واختطفت الناشطين، ونقلتهم إلى ميناء أسدود بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وكان القارب يقل 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، وريما حسن عضو البرلمان الأوروبي، وموفد الجزيرة مباشر الزميل عمر فياض.