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شاهد: اندلاع حريق كبير في منطقة عين كارم جنوبي القدس المحتلة

حرائق القدس
مدة الفيديو 01 دقيقة 23 ثانية 01:23
9/6/2025-|آخر تحديث: 04:58 PM (توقيت مكة)

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن حريقا كبيرا اندلع، اليوم الاثنين، في منطقة عين كارم بقضاء القدس المحتلة، ما دفع السلطات إلى استنفار واسع من قبل فرق الإطفاء، حيث نُشرت 35 فرقة إطفاء مدعومة بثماني طائرات ومروحية واحدة للمشاركة في السيطرة على الحريق.

وأوضحت خدمات الإطفاء في بيان أن النيران اشتعلت في غابة قرب عين كارم، مؤكدة أنه “بسبب شدة الحريق أُعلن عن حالة طوارئ وتم إصدار تعليمات بإخلاء القرى والمنشآت القريبة”.

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وركزت عمليات الإطفاء على ثلاث مناطق رئيسية: طريق كرميت، ومنطقة عين كارم، ومنطقة إخلاء القرية السويدية، بينما كثفت السلطات استعداداتها لاحتمال إخلاء منازل أخرى، وفقا للقناة.

وبعد نحو ساعة من اندلاع الحريق، أفادت سلطة الإطفاء الإسرائيلية بأن طواقمها “تمكنت من احتواء النيران ومنع انتشارها إلى المناطق السكنية، وأن الحدث أصبح تحت السيطرة”.

المصدر: الجزيرة مباشر

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