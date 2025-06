حاكم كاليفورنيا: سأقاضي ترامب ولوس أنجلوس تتحول إلى ساحة حرب

اتهم حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جيفين نيوسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيج الأوضاع في الولاية عبر نشر الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، أكبر مدن الولاية، لمواجهة الاحتجاجات على عمليات توقيف مهاجرين وترحيلهم.

ووصف نيوسوم، في منشور على منصة إكس اليوم الاثنين، القرار الذي اتخذه ترامب بنشر 2000 من قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا دون موافقته بأنه “غير قانوني وغير أخلاقي”.

Donald Trump is putting fuel on this fire. Commandeering a state’s National Guard without consulting the Governor of that state is illegal and immoral.

California will be taking him to court. pic.twitter.com/51rNyYFGl3

— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 9, 2025