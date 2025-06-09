حاكم كاليفورنيا: سأقاضي ترامب ولوس أنجلوس تتحول إلى ساحة حرب

اتهم حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جيفين نيوسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيج الأوضاع في الولاية عبر نشر الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، أكبر مدن الولاية، لمواجهة الاحتجاجات على عمليات توقيف مهاجرين وترحيلهم.

ووصف نيوسوم، في منشور على منصة إكس اليوم الاثنين، القرار الذي اتخذه ترامب بنشر 2000 من قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا دون موافقته بأنه “غير قانوني وغير أخلاقي”.

Donald Trump is putting fuel on this fire. Commandeering a state’s National Guard without consulting the Governor of that state is illegal and immoral. California will be taking him to court. pic.twitter.com/51rNyYFGl3 — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 9, 2025

وأكد نيوسوم، خلال مقابلة بثها على إكس، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد القرار التنفيذي الذي اتخذه ترامب، وذلك على أساس أنه “غير دستوري”، إذ كان يجب عليه التشاور مع سلطات ولاية كاليفورنيا قبل نشر الحرس الوطني فيها، وهو ما لم يفعله الرئيس الأمريكي.

تصاعد الاشتباكات في لوس أنجلوس

وعلى صعيد الوضع في مدينة لوس أنجلوس، أعلنت الشرطة وسط المدينة بالكامل منطقة يُحظر التجمع فيها، وأمرت المحتجين بالعودة إلى منازلهم، مساء أمس الأحد، بعد ليلة ثالثة من أعمال العنف بشأن ترحيل المهاجرين.

وتعهد ترامب بترحيل أعداد قياسية من الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني وإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وحدد لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك هدفا يوميا لترحيل ما لا يقل عن 3 آلاف مهاجر.

ويتهم مسؤولون في ولاية كاليفورنيا -معظمهم ديمقراطيون- ترامب بتأجيج الاحتجاجات التي كانت محدودة النطاق في البداية من خلال اتخاذ قرارات تصعيدية.

ورفض البيت الأبيض هذه الانتقادات، وقال في بيان “لقد رأى الجميع الفوضى والعنف وانعدام القانون”.

وقال ترامب، صباح الاثنين، على منصته (تروث سوشيال) “يبدو أن الأمور ستزداد سوءا في لوس أنجلوس. أرسلوا القوات”، مضيفا “أوقفوا الأشخاص المقنَّعين الآن”.

محاولة السيطرة على الحشود

وقالت شرطة لوس أنجلوس إن بعض المتظاهرين رشقوا أفراد الشرطة بقطع خرسانية وزجاجات وأشياء أخرى.

وأعلنت الشرطة العديد من التجمعات غير قانونية، ثم وسَّعت نطاقها لاحقا ليشمل منطقة وسط المدينة بأكملها. وحاول أفراد من الشرطة يمتطون الخيول السيطرة على الحشود.

وأظهرت لقطات فيديو المتظاهرين وهم يهتفون “عار عليكم”، وبدا أن بعضهم يلقي بحجارة في وجه أفراد الشرطة. وأغلقت مجموعة من المحتجين الطريق السريع 101، وهو طريق رئيسي في وسط المدينة.

97-99% of the protesters in Los Angeles, California are peaceful. These aren't riots. Trump wants you to think otherwise. Because he wants to divert attention from his spat with Elon. Yes, there is some violence, but it's a very minimal. These are protests of outrage over… pic.twitter.com/B4Jx3HavYu — Ed Krassenstein (@EdKrassen) June 9, 2025

وقال قائد شرطة المدينة جيم ماكدونيل في مؤتمر صحفي، مساء أمس الأحد، إن الناس لديهم الحق في الاحتجاج سلميا لكن العنف الذي شاهده من البعض “مثير للاشمئزاز”، ووصف الاحتجاجات بأنها أصبحت خارجة عن السيطرة.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 10 أشخاص أمس الأحد و29 في الليلة السابقة، مضيفة أن الاعتقالات مستمرة.

وفي منشور على منصة “تروث سوشيال” أمس الأحد، وصف ترامب المتظاهرين بأنهم “غوغاء متمردون ينتهجون العنف”، وقال إنه وجَّه مسؤولي حكومته “باتخاذ كل الإجراءات اللازمة” لوقف ما سمّاها أعمال الشغب.

مظاهرات في سان فرانسيسكو

وفي سياق متصل، انضم متظاهرون في سان فرانسيسكو -ثانية كبرى مدن ولاية كاليفورنيا- إلى الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها مدينة لوس أنجلوس.

وأعلنت شرطة سان فرانسيسكو أنها أوقفت نحو 60 شخصا، ليل الأحد، خلال مواجهات مع محتجين ضد سياسة ترامب المناهضة للهجرة.

وذكرت الشرطة المحلية على منصة إكس أن الوضع تفاقم خلال مظاهرة عندما “أصبح العديد من المشاركين فيها عنيفين” وهاجموا مباني وسيارة شرطة.