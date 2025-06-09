سرايا القدس تسيطر على مسيَّرة إسرائيلية

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، مجددا الاستيلاء على طائرة مسيَّرة إسرائيلية.

وقالت سرايا القدس في بيان على منصة تليغرام “تمكن مجاهدونا من الاستيلاء على طائرة مسيَّرة صهيونية من نوع ‘إيفو ماكس’، والحصول على معلومات وإحداثيات مهمة بداخلها في مناطق شرق مخيم جباليا شمال غزة”.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت، في 29 مايو/أيار الماضي، سيطرتها على طائرة استخبارية إسرائيلية مسيَّرة ضمن معركة طوفان الأقصى في قطاع غزة.

وعرضت عبر قناتها على تليغرام مشاهد مصوَّرة للطائرة المسيَّرة أثناء تحليقها في سماء قطاع غزة، واستهدافها بطلق ناري من قِبل أحد مقاتلي السرايا.

كما أعلنت السرايا، في 2 مايو الماضي، سيطرتها على طائرة إسرائيلية مسيَّرة من نوع “ماتريكس-350 بي تي كي” أثناء تحليقها في سماء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.