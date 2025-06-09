شاهد: تحطم طائرة تقل 20 راكبا في ولاية تينيسي الأمريكية

تحطمت طائرة صغيرة تقل 20 شخصًا بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار تولهوما الإقليمي بولاية تينيسي، الأحد، دون أن تُسجّل أي وفيات، وَفق ما أعلنته السلطات المحلية.

وقالت دورية الطرق السريعة في تينيسي إن الطائرة تحطمت في مقاطعة كوفي، على بعد نحو 60 ميلاً جنوب مدينة ناشفيل، مشيرة إلى أن بعض الركاب نُقلوا إلى مستشفيات محلية بواسطة مروحيات طبية، وخضع آخرون للفحص الطبي في موقع الحادث.

وأكد لايل راسل -المتحدث باسم مدينة تولهوما- في بيان لشبكة (سي إن إن) أن الحادث أسفر عن إصابات وصفت بـ”الطفيفة”، مضيفا “وقع التحطم في تمام الساعة 12:15 ظهرًا، والسلطات المحلية أمّنت الموقع في انتظار وصول محققي هيئة الطيران الفيدرالية (FAA) لمباشرة التحقيق”.

وأظهرت مقاطع مصوّرة بثّتها دورية الطرق السريعة أضرارًا كبيرة في هيكل الطائرة، بما في ذلك انفصال ذيل الطائرة عن باقي أجزائها، في حين طوقت الشرطة موقع الحادث بشريط أصفر أثناء عمليات الفحص والتحقيق.

وقالت هيئة الطيران الفيدرالية إن الطائرة سقطت بعد دقائق من إقلاعها، دون أن توضح بعد أسباب الحادث أو عدد المصابين بدقة.

وكانت الطائرة اصطدمت بأرض عشبية في تولهوما، حيث شوهدت مركبات تابعة للشرطة والطوارئ تحيط بحطام الطائرة التي استقرت بجانب شجرة.