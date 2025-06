صاعقة في الحي الهادئ.. البرق يضرب منزلا خلف طفلة تبتسم للكاميرا (شاهد)

ضربت صاعقة قوية منزلا في حي سكني بجنوب ولاية كاليفورنيا، الثلاثاء، بينما كانت أم تُدعى تيفاني باكنر تقف على بُعد أمتار قليلة من الموقع رفقة طفليها، موثقة المشهد بكاميرا هاتفها المحمول.

وكانت ابنتها، بينيلوب، البالغة من العمر 6 سنوات، تقف أمام الكاميرا عندما ضرب البرق المنزل خلفها مباشرة، ما دفعها وشقيقها ووالدتهما للصراخ والركض نحو الكاميرا في حالة من الذعر.

Lightning bolt strikes just behind child during California thunderstorms

