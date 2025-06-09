صاعقة في الحي الهادئ.. البرق يضرب منزلا خلف طفلة تبتسم للكاميرا (شاهد)

ضربت صاعقة قوية منزلا في حي سكني بجنوب ولاية كاليفورنيا، الثلاثاء، بينما كانت أم تُدعى تيفاني باكنر تقف على بُعد أمتار قليلة من الموقع رفقة طفليها، موثقة المشهد بكاميرا هاتفها المحمول.

وكانت ابنتها، بينيلوب، البالغة من العمر 6 سنوات، تقف أمام الكاميرا عندما ضرب البرق المنزل خلفها مباشرة، ما دفعها وشقيقها ووالدتهما للصراخ والركض نحو الكاميرا في حالة من الذعر.

Lightning bolt strikes just behind child during California thunderstorms

pic.twitter.com/96JakyzyY9 pic.twitter.com/7TwgnMtxU0 — Sandy (@SD73660) June 8, 2025

صوت غير مألوف وهلع مفاجئ

وقالت باكنر في تصريح لموقع (Storyful) إنها كانت تصور مقطع الفيديو لعرضه لاحقا على والدتها وزوجها، إلا أن صوت الصاعقة “كان مختلفا عن البرق المعتاد الذي يضيء السماء فقط”، مؤكدة أن الصوت كان عاليا وفوريا بشكل جعلهم جميعا يقفزون من أماكنهم ويدفع الأطفال للهرب إلى الداخل.

ورغم الرعب الذي خلفته الصاعقة، أوضحت باكنر أن ابنتها بينيلوب استعادت هدوءها سريعا، وطلبت العودة للخارج بعد بدء هطول الأمطار، إلا أن الأم رفضت حرصا على سلامتهم.

وأضافت “الأطفال بخير، وقد أحبوا العاصفة، والآن بات لديهم قصة مذهلة يروونها”.