فرانشيسكا ألبانيزي تطلق استغاثة دولية.. أفرجوا عن طاقم “مادلين” ودعوة لبريطانيا للتحرك

طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إسرائيل بإطلاق سراح الناشطين على متن القارب “مادلين” والسماح لهم بالوصول إلى غزة، وذلك بعد أن هاجم الاحتلال القارب وسيطر عليه وسط البحر المتوسط واعتقل الناشطين على متنه وكذلك الزميل عمر فياض.

وأضافت خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، الأحد، أن إسرائيل لا تملك السلطة لاعتقال الناشطين على متن القارب “مادلين” في المياه الدولية.

وعبرت فرانشيسكا عن قلقها الكبير بشأن طاقم القارب “مادلين” لأنها “تعرف ما تفعله القوات الإسرائيلية عندما تعتقل أحدا”، على حد قولها.

ودعت بريطانيا على وجه الخصوص أن تسعى لضمان الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.

والقارب “مادلين” التابع لتحالف “أسطول الحرية” كان يرفع علم بريطانيا، وانطلق، الأحد الماضي، من ميناء كاتانيا في جزيرة صقلية جنوب إيطاليا صوب القطاع لتوصيل شحنة مساعدات رمزية وكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة.

وهاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، القارب “مادلين”، بحسب ما أفاد موفد الجزيرة مباشر على القارب عمر فياض.

وأظهرت لقطات مباشرة لحظة سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على القارب “مادلين”.

ورافقت الجزيرة مباشر المتطوعين على متن القارب “مادلين” الذي يقل 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، وريما حسن عضو البرلمان الأوروبي، التي سبق أن منعتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من دخول فلسطين، وموفد الجزيرة مباشر الزميل عمر فياض.

كما كتبت فرانشيسكا على موقع إكس “ربما تكون رحلة مادلين انتهت، لكن المهمة لم تنته. يجب أن يرسل كل ميناء على البحر المتوسط مساعدات ومتضامنين إلى غزة”.