شاهد: لحظة إطلاق الشرطة الأمريكية الرصاص المطاطي على مراسلة في لوس أنجلوس

أُصيبت مراسلة قناة “9News” الأمريكية لورين توماسي برصاصة مطاطية أطلقتها شرطة لوس أنجلوس أثناء تغطيتها للاحتجاجات في وسط المدينة مساء الأحد.

وكانت توماسي تنقل الأحداث مباشرة عندما أصيبت في ساقها من مسافة قريبة، لكنها لم تتعرض لإصابات خطيرة، حسب ما أعلنت القناة.

وتصاعدت الاحتجاجات في لوس أنجلوس بعد قرار الرئيس دونالد ترامب إرسال الحرس الوطني إلى المدينة.

U.S. Correspondent Lauren Tomasi has been caught in the crossfire as the LAPD fired rubber bullets at protesters in the heart of Los Angeles. #9News

