شاهد: لحظة إطلاق الشرطة الأمريكية الرصاص المطاطي على مراسلة في لوس أنجلوس

أُصيبت مراسلة قناة “9News” الأمريكية لورين توماسي برصاصة مطاطية أطلقتها شرطة لوس أنجلوس أثناء تغطيتها للاحتجاجات في وسط المدينة مساء الأحد.

وكانت توماسي تنقل الأحداث مباشرة عندما أصيبت في ساقها من مسافة قريبة، لكنها لم تتعرض لإصابات خطيرة، حسب ما أعلنت القناة.

وتصاعدت الاحتجاجات في لوس أنجلوس بعد قرار الرئيس دونالد ترامب إرسال الحرس الوطني إلى المدينة.

U.S. Correspondent Lauren Tomasi has been caught in the crossfire as the LAPD fired rubber bullets at protesters in the heart of Los Angeles. #9News LATEST: https://t.co/l5w7JxixxB pic.twitter.com/nvQ7m9TGLj — 9News Australia (@9NewsAUS) June 9, 2025

وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع اعتراضا على سياسات الهجرة الجديدة، مما أدى إلى إغلاق طرق رئيسية وسط المدينة، كما أُحرقت سيارات ذاتية القيادة خلال المواجهات.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين، وانتشرت قوات الأمن بكثافة، بعضها كان على ظهور الخيل، بينما وقف جنود الحرس الوطني أمام مبانٍ حكومية ومركز احتجاز نُقل إليه مهاجرون في الأيام الأخيرة.

وأعلنت شرطة لوس أنجلوس عبر منصة “إكس” أن وسط المدينة أصبح “تجمعا غير قانوني” ودعت الجميع لمغادرة المنطقة فورا والإبلاغ عن أي أعمال مخالفة.