أردوغان يتوعد المسؤولين عن “الكاريكاتير” المسيء إلى النبي محمد

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بملاحقة ومحاسبة كل من أساء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد نشر مجلة تركية ساخرة رسما “كاريكاتوريا” أثار جدلا واسعا.

وقال أردوغان في بيان عبر منصة إكس “إن قلة من عديمي الأدب والأخلاق، الذين يفتقرون إلى قيم هذه الأمة، قد ارتكبوا إساءة لا يمكن قبولها بحق رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم”.

وأضاف “هذا تحريض سافر مقنَّع في ثوب المزاح، واستفزاز خسيس”، مؤكدا أن “من يتطاولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أنبيائنا، سوف يُحاسَبون أمام القضاء، وسنكون نحن من يتابع هذا الأمر”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن السلطات الأمنية والقضائية تحركت “فورا” بمجرد علمها بالواقعة، حيث صودرت النسخ المطبوعة من المجلة المعنية، وبدأت التحقيقات والإجراءات القضائية اللازمة بحق المتورطين.

Bu milletin değerlerinden yoksun kimi edep ve adap bilmez ahlaksızların Rasulüekrem Efendimize yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. Mizah kisvesiyle yapılan apaçık bir kışkırtmadır, alçakça bir provokasyondur.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 1, 2025

وفي تطورات القضية، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن وسائل إعلام محلية، بأن المدعي العام في إسطنبول أمر بتوقيف عدد من الصحفيين في مجلة “ليمان”، وهي واحدة من أبرز المجلات الساخرة في تركيا، وذلك بعد نشرها الرسم المسيء في عددها الصادر بتاريخ 26 يونيو/حزيران المنقضي.

ووفق بيان النيابة العامة، فإن التحقيق فُتح بتهمة “إهانة القيم الدينية بشكل واضح”، وشملت أوامر التوقيف رئيسَي تحرير المجلة ومديرها بالإضافة إلى رسام الكاريكاتير.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية التركية اعتقال رسام الكاريكاتير المسؤول عن الرسم. ونشر وزير الداخلية علي يرلي كايا مقطعا مصورا على منصة إكس، يوثق لحظة توقيف المتهم، مشيرا إلى “إلقاء القبض على الشخص المدعو (د.ب) الذي رسم هذا الرسم المنحط واحتجازه”، متوعدا بمحاسبة جميع المتورطين.