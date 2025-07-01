ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن رفع العقوبات عن سوريا

وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أمرا تنفيذيا يقضي برفع الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة على سوريا، مع إبقاء القيود على الرئيس المخلوع بشار الأسد ومساعديه “ووكلاء إيران”، وفق بيان للبيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، في إفادة صحفية، إن هذه الخطوة ستسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيماوية، وتنظيم الدولة والجماعات التابعة له، إلى جانب الجماعات المتحالفة مع إيران.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة إن الولايات المتحدة تراجع تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وأضاف أن إجراء اليوم سينهي عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي، ويمهد الطريق للتجارة والاستثمار من المنطقة وأمريكا.

ورحَّب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بهذا القرار، وقال إن إنهاء الرئيس الأمريكي برنامج العقوبات المفروضة على سوريا سيفتح “أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها”.

وأضاف في منشور على منصة إكس أن هذه الخطوة ترفع “العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي”، وتسهم في “الانفتاح على المجتمع الدولي”.

وقالت ليفيت إن ترامب “ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها”. وأضافت “هذا وعد آخر قطعه هذا الرئيس، وأوفى به، لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة”.