حرائق الغابات في تركيا.. إجلاء عشرات الآلاف واعتقالات وبيان من أردوغان (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، اعتقال 10 أشخاص مشتبه بهم في اندلاع حرائق الغابات التي توسعت في عدة ولايات تركية من بينها إزمير وهتاي ومانيسا وسكاريا وأضنة.

وأوضح أردوغان في بيان ألقاه بعد اجتماعه مع مجلس الوزراء، أنه منذ الأول من يونيو/حزيران اندلع 1516 حريقا في الغابات في أنحاء مختلفة من البلاد، وجرت السيطرة على 1507 عن طريق الطائرات والمروحيات التي استخدمت لإخماد الحرائق.

وأوضح أن طائرات ومروحيات الإطفاء نفذت 10 آلاف و260 طلعة جوية وأسقطت 33 ألفا و200 طن من المياه.

وأفاد وزير الداخلية التركي علي يارلي كايا صباح الإثنين بإجلاء أكثر من 50 ألف مواطن إلى مناطق آمنة بشكل مؤقت، عقب اندلاع حرائق الغابات.

وأعلن الوزير عن اتخاذ قرار بشأن “تأثر الحياة العامة” رسميا في كل من ولايتي بيليجك وإزمير، ما يعكس حجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية وسير الحياة اليومية.

وهذا القرار هو إجراء رسمي تعلن فيه السلطات أن الكارثة أثّرت بشكل واسع على المعيشة اليومية في منطقة معينة، ويُتيح تقديم مساعدات عاجلة، وتعويضات حكومية، وتفعيل الدعم الكامل من الدولة للسكان المتضررين.

من جهته قال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوموكلي إن حرائق الغابات بمنطقتي كويوكاك ودوغان بيه بإزمير اشتعلت خلال الليل بسبب الرياح الشديدة، التي تراوحت سرعتها بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة، وعلى إثرها تم إخلاء 22 قرية وحي.

وأضاف أن حرائق الغابات في المناطق الساحلية في تركيا تكررت خلال السنوات الماضية مع ارتفاع درجات الحرارة والجفاف في فصل الصيف، مشيرا إلى أن تغير المناخ يعد من أبرز أسباب الحرائق هذا العام.

وقال يوموكلي: “يحاول أكثر من ألف رجل إطفاء إخماد النيران المشتعلة عن طريق مروحيات وطائرات ووسائل أخرى”.

بدوره أعلن وزير العدل التركي يلماز غونتش أن بعض الحرائق كانت بفعل فاعل، وعلى إثره تم اعتقال عشرات الأشخاص في عدة ولايات تركية.

وقالت وكالة الأناضول الحكومية إن فرق التدخل السريع تواصل إخماد الحرائق جوًا وبرًا في الولايات المتضررة بشدة كإزمير وهتاي ومانيسا، بينما أصدرت فرق الإغاثة التابعة لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) وقوات الدرك التركية تعليمات للمواطنين في المناطق المتضررة بإخلاء منازلهم.

وقال محمد علي غوموش، أحد سكان حي دوغان بيه بولاية إزمير، إن فرق الدرك أخلت المنازل بسبب اقتراب النيران، وأنه اضطر لمغادرة منزله بسبب الحرائق.

وأعلن مصطفى مساطلي، والي هتاي، أنه جرى إجلاء 1800 مواطن من ثلاثة أحياء، وإخلاء ما يقرب من 160 منزلًا، وتضرر حوالي 60 منزلا.