الأخبار|سوريا

سوريا.. القبض على ضابط بارز في قوات نظام الأسد المخلوع

زياد كوكش (وزارة الداخلية السورية)
زياد كوكش (وزارة الداخلية السورية)
1/7/2025-|آخر تحديث: 07:14 PM (توقيت مكة)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، إلقاء القبض على العقيد السابق زياد كوكش، أحد أبرز الضالعين في “جرائم حرب وانتهاكات بحق المواطنين السوريين” خلال سنوات حكم النظام السوري المخلوع.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على منصة تلغرام “بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة إدلب من تنفيذ عملية أمنية ناجحة أسفرت عن إلقاء القبض على العقيد المجرم زياد كوكش”.

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وأوضحت الداخلية السورية أن كوكش “تورط منذ اندلاع الثورة السورية في قمع المظاهرات السلمية ضد النظام”، مشيرة إلى أنه شغل لاحقا مناصب قيادية مهمة، حيث تولى قيادة حواجز أمنية استراتيجية على مداخل محافظة حماة، قبل إحالته إلى التقاعد عام 2016.

لكن نشاط كوكش لم يتوقف بعد تقاعده، بحسب البيان، إذ “أكمل مسيرة الإجرام بتطوعه في صفوف الفرقة 25 التابعة لسهيل الحسن”، وهي الوحدة العسكرية التي تُعرف إعلاميا بـ”قوات النمر”، والتي أُسست عام 2019 لتكون إحدى وحدات القوات الخاصة التابعة للنظام، وعُرفت بتنفيذ حملات عسكرية دامية ضد المناطق المناهضة للسلطة.

وأكدت الداخلية السورية أن كوكش شارك في تنظيم العديد من الحملات العسكرية التي استهدفت المناطق الثائرة خلال سنوات الحرب.

وأشارت إلى “تحويله إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”، في إطار مساعي الإدارة السورية الجديدة لملاحقة جميع الضالعين في الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال حقبة النظام السابق.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالات

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