200 دراجة نارية تجوب شوارع قيصري.. موكب تركي صاخب يدعم فلسطين وغزة (فيديو)

جابت مسيرة تضم نحو 200 من سائقي الدراجات النارية -في مشهد غير معتاد- شوارع ولاية قيصري التركية دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، وتعبيرا عن رفض حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وقال رئيس نادي “ألفا قيصري” للدرجات النارية إن نحو 200 راكب للدراجات النارية تجمعوا في منطقة “مظلات تالاس” بولاية قيصري، وتوجهوا إلى ساحة الجمهورية برفقة الشرطة التركية.

“جبنا الشوارع من أجل فلسطين”

وقال رئيس النادي “نحن في عائلة نادي ألفا جبنا الشوارع من أجل فلسطين، وأقمنا موكبنا الذي امتدّ على مسافة 25 كيلومترا.

وأكد أن نحو 200 دراجة نارية شاركت في الموكب وكان ذلك بمرافقة الشرطة، وقال “كان الأمر رائعًا للغاية، كان من دواعي فخرنا أن نشارك في هذه المسيرة”.

وأشار رئيس النادي إلى أن منصة التضامن مع فلسطين كرمتهم وقدمت لهم الدعم، وقال “عندما تقول إنك تُشارك شيئًا من أجل فلسطين، فلا تُقلّل من شأنه”.

“ما يحدث في غزة لا ينفصل عما يحدث للإيغور”

وقال إن ما يحدث في غزة لا ينفصل عما يحدث في تركستان الشرقية -في إشارة إلى الإيغور- ولا يمكن الاستهانة به، داعيا إلى دعم كل المضطهدين في العالم، والقيام بالواجب الإنساني حيالهم.

وقال المتحدث باسم منصة التضامن مع فلسطين في قيصري، أردال إرجينتش، إن “الكرامة الإنسانية تُسحق على يد الصهاينة في فلسطين منذ حوالي 21 شهرًا، على مرأى من العالم” ودعا إلى دعم الفلسطينيين بكل السبل.