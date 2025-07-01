فخ يهدد بطاقاتك البنكية.. هكذا تسرق “شيمينغ” بياناتك و3 خطوات لتفادي الخطر (فيديو)

حذر خبراء من انتشار تقنية جديدة لسرقة بيانات بطاقات الائتمان تعرف باسم “شيمينغ” (shimming)، وتستخدم في أجهزة الصرف الآلي وفي محطات بيع الوقود ومحلات البيع.

ووفق موقع شركة “أكسبريان” البريطانية المتخصصة في الأمن المالي، فإن تعبير “شيمينغ” يشير إلى “سرقة البيانات الموجودة على شريحة البطاقة أثناء إجراء معاملة في جهاز صراف آلي أو نقطة بيع”، ويتم ذلك باستخدام جهاز يتم تثبيته على جهاز الصراف الآلي بشكل لا يراه المستخدم.

"شيمينج".. تقنية احتيال متطورة تخترق بطاقتك البنكية داخل الصراف الآلي دون أن تشعر#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/cekpYofZjU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 30, 2025

وبهذه الطريقة يستطيع المحتال سرقة البيانات الموجودة على شريحة بطاقتك الائتمانية، ثم استخدامها لإنشاء بطاقة ائتمانية مزورة.

وتختلف هذه التقنية في السرقة عن تقنية أخرى أقل تطورا معروفة باسم “سكيمينغ”، وتعني قيام أجهزة متصلة بشكل غير قانوني بأجهزة الصراف الآلي ومحطات الوقود بسرقة أرقام التعريف الشخصية اللازمة لدخول الحساب.

كيف تتجنب السرقة باستخدام تقنية “شيمينغ”؟

وتنصح شركة “أكسبريان” بالخطوات التالية لتجنب سرقة بيانات بطاقات الائتمان بهذه الطريقة: