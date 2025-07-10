أبو عبيدة يعلق على عملية “غوش عتصيون” ويوجه رسالة إلى الشباب الفلسطيني

دعا الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، الشباب الفلسطيني للانتفاض في وجه المعتدين، في إشارة للاحتلال الإسرائيلي، لردعهم عن المضي في “مخطط ضم الضفة قبل أن يضيع ما تبقى من فلسطين من بين أيدي شعبنا”.

وفي منشور على تطبيق تليغرام، في أول تعليق له على هجوم في مستوطنة غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية المحتلة أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة عدد أخر واستشهاد المنفذَين، قال أبو عبيدة: “من الخليل إلى جنين يواصل الفدائيون عملياتهم البطولية ضد قوات الاحتلال رداً على العدوان على الأقصى وتصاعد جرائم جيش العدو ومغتصبيها”.

وطالب أبو عبيدة، الشباب الفلسطيني بتصعيد الفعل المقاوم في كل مناطق الضفة والقدس.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، “وقوع حدث أمني خطير” عند مفترق غوش عتصيون، الذي يقع بين مستوطنات إسرائيلية قرب مدينة الخليل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن شابين فلسطينيين دخلا متجرا حاملين سكاكين، وقاما بطعن حارس أمن يعمل ضمن قوات الاحتياط في جيش الاحتلال، وتمكنا من الاستيلاء على سلاحه، وأطلقا النار عليه وعلى الموجودين بالمكان، مما أسفر عن مقتل إسرائيلي، بحسب تأكيد الإسعاف الإسرائيلي.

عملية مزدوجة

وأضافت القناة أن العملية كانت مزدوجة (طعن واستيلاء على سلاح ثم إطلاق نار)، مشيرة إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت النار على المنفذَين، مما أدى إلى استشهادهما في المكان.

ويُعد مجمع غوش عتصيون التجاري من أبرز المراكز التي تستقطب المستوطنين في المنطقة، ويقع في منطقة حساسة بين عدد من المستوطنات، ويخضع لحماية أمنية مشددة.