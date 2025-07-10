الاتحاد الأوروبي يدرس 10 خيارات لمواجهة انتهاكات إسرائيل في غزة

عرضت دائرة العمل الخارجي الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس 10 خيارات لاتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل، بعد أن خلصت الشهر الماضي إلى وجود “مؤشرات” على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بشأن حقوق الإنسان، وفق اتفاقية الشراكة التي تحكم علاقاتها مع التكتل الأوروبي.

وفي وثيقة جرى إعدادها للدول الأعضاء في التكتل، تضمنت الخيارات خطوات مؤثرة مثل تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وأخرى أقل وطأة منها تعليق مشاريع تقنية بين الاتحاد وإسرائيل.

وتتطلب معظم الإجراءات موافقة جميع أو معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين أنه ليس من الواضح ما إذا كان هناك رغبة لدى عدد كاف من الدول الأعضاء في اتخاذ أي منها.

“إسرائيل انتهكت التزاماتها”

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية أشارت في 20 يونيو/حزيران الماضي إلى وثيقة مسربة من خدمة المفوضية الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أطلعت عليها الصحيفة، وتوضح أن “هناك مؤشرات على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بشأن حقوق الانسان، وفق المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي”.

وتستشهد الوثيقة، التي قدمتها مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى وزراء الخارجية الأوروبيين، بتقييمات من محكمة العدل الدولية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والعديد من هيئات الأمم المتحدة الأخرى.

مراجعة اتفاق الشراكة

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قررت الشهر الماضي مراجعة اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد، بعد أن طالبت 17 دولة أوروبية بهذه المراجعة.

واشارت الغارديان إلى أن طلب مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل جاء في أعقاب الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، حيث بات على المسؤولين الأوروبيين تقييم مدى “احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية” من جانب إسرائيل، “على خلفية إطلاق النار للقتل، بشكل يومي تقريبا على المدنيين الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على الطعام”.

وخلف القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 56 ألف شهيد، أغليهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 135 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.