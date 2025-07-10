الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل محاولة أسر جندي قبل مقتله في خان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أن مقاومين فلسطينيين حاولوا اختطاف جندي إسرائيلي خلال عملية عسكرية شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، قبل أن يشتبكوا معه ويقتلوه في موقع الاشتباك.

وأوضح المتحدث باسم الجيش في بيان أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مجموعة من عناصر المقاومة خرجت بشكل مباغت من نفق تحت الأرض أثناء وجود قوة هندسية إسرائيلية في المنطقة، مشيرا إلى أن المقاومين توجهوا نحو جندي كان يهمّ بتشغيل آلية هندسية وحاولوا أسره وسحبه، إلا أن الجندي اشتبك معهم وتم قتله.

وأضاف البيان أن قوات التأمين المرافقة للعملية العسكرية الإسرائيلية أطلقت النار على عناصر المقاومة، مؤكدا أنه تم إحباط محاولة الاختطاف، بينما لا تزال تفاصيل الحادثة قيد التحقيق.

وأشار المتحدث إلى أن عائلة الجندي القتيل تم إبلاغها بمقتله، دون أن يتم الكشف عن اسمه في الوقت الحالي.