إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن اتجاه إسرائيل في وقت مبكر من صباح الخميس، وكانت صفارات الإنذار قد دوت في تل أبيب ووسط إسرائيل بعد رصد إطلاق الصاروخ.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء نشرت جماعة “أنصار الله” في اليمن مشاهد لاستهداف وإغراق السفينة “إترنيتي سي” أثناء محاولتها الوصول إلى ميناء أم الرشراش (إيلات) في “فلسطين المحتلة”، وذلك بسبب “خرق” قرار الحظر المفروض من “أنصار الله”، بحسب بيان الجماعة.

وكانت جماعة أنصار الله قد أكدت أنها مستمرة في منع حركة الملاحة الإسرائيلية في كل من البحر الأحمر والبحر العربي، محذرة الشركات البحرية كافة من التورط في التعامل مع موانئ الاحتلال الإسرائيلي.