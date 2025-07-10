صحفي إسرائيلي ينشر صورا يقول إنها من كمين بيت حانون (شاهد)

نشر الصحفي الإسرائيلي مندي ريزل على منصة “إكس” صورًا لما قال إنه موقع كمين بيت حانون المركب، الذي أسفر عن مقتل خمسة جنود إسرائيليين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم اثنان على الأقل في حالة خطيرة.

ويُظهر الكمين تعقيدًا ميدانيًا كبيرًا، حيث تشير المعطيات الأولية إلى استخدام عبوات ناسفة شديدة الانفجار، تلتها اشتباكات مباشرة، ما أدى إلى هذا العدد الكبير من الخسائر في صفوف قوات الاحتلال.

وتُعد هذه العملية من أكثر الهجمات فتكا بقوات الاحتلال منذ استئناف التوغل البري في شمال قطاع غزة، وتسلط الضوء على الجاهزية القتالية لفصائل المقاومة في مواجهة التقدم الإسرائيلي.

ولم تصدر بعد تفاصيل رسمية كاملة من الجيش الإسرائيلي حول ملابسات الحادث، في حين تشير تقديرات عسكرية إسرائيلية إلى أن الكمين كان معدا بعناية، وتم تنفيذه في منطقة يُفترض أنها “مُطهّرة أمنيًا”.