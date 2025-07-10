ترامب يعقد قمة مصغرة مع خمسة زعماء أفارقة في البيت الأبيض

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، قمة أمريكية ـ أفريقية مصغرة في البيت الأبيض، جمعت قادة موريتانيا وليبيريا والسنغال والغابون وغينيا بيساو.

وتركز اللقاء على بحث الفرص التجارية، إضافة إلى مناقشة قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية.

وقال ترامب خلال اللقاء إن الولايات المتحدة “تركز على استخدام استراتيجيات تتعلق بالتعاون التجاري بدلاً من تقديم المساعدات كما كان في السابق”.

وأضاف: “شجعنا الدول الأفريقية التي تجتمع معي اليوم على الاستثمار في مجال الدفاع وشراء المعدات العسكرية الأمريكية”، معرباً عن رغبته في زيارة القارة الأفريقية قائلاً: “أود أن أقوم بزيارة إلى إفريقيا في مرحلة ما”.

وقال ترمب خلال الاجتماع: “نخطط لتسهيل التوصل لتسوية سلمية في السودان وليبيا وعدد من دول القارة الأفريقية”.

من جانبه، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني: “أشكر الرئيس ترمب على اهتمامه بالقارة الإفريقية”، مشيراً إلى أن “الرئيس ترمب يعمل على إنهاء النزاع الأوكراني الروسي وتمكن من إبرام اتفاق بين رواندا والكونغو الديمقراطية”.

وأضاف: “نساند جهود الرئيس ترمب نحو السلام ونشكره بعدما تمكن من إنهاء الحرب بين إيران وإسرائيل“.

واعتبر رؤساء موريتانيا والسنغال والغابون أن “الرئيس ترمب يستحق جائزة نوبل للسلام، تقديراً لجهوده في تعزيز السلام بالقارة وفي مناطق نزاع أخرى حول العالم”.

وجاءت هذه القمة عقب قرار الولايات المتحدة إلغاء العديد من المساعدات الخارجية التي كانت تُقدَّم لأفريقيا خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار خطة ترامب لخفض الإنفاق الخارجي والتركيز على مبدأ “أمريكا أولاً” الذي التزم به خلال حملته الانتخابية الأخيرة.

وتُعد هذه القمة الأولى من نوعها التي يعقدها الرئيس ترمب في إطار إدارته الجديدة مع قادة أفارقة، في سياق توجهات جديدة لإعادة تشكيل التعاون المشترك بين الولايات المتحدة وأفريقيا.