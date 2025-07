خاطروا بالمال والشهرة وتحدوا حكومتهم.. مشاهير بريطانيا يساندون غزة بجرأة غير مسبوقة

بينما يقف أعضاء الحكومة البريطانية لمساندة موقف إسرائيل في حربها على قطاع غزة، ظهر كثيرون من مشاهير هذا البلد الأوروبي المركزي ضد سياسة حكومتهم، مخاطرين بكل ما يملكونه ليعلو صوت تعبيرهم عن الألم على صوت الظلم والقهر.

من هم أبرز هؤلاء الذين وظفوا منصاتهم وصوتهم لصالح فلسطين منذ بداية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023؟

أسطورة الروك الذي سطر اسمه بعمله في فرقة بينك فلويد الأيقونية بالسابق، لم يتوان منذ سنوات عن دعم القضية الفلسطينية.

وكان أحدث موقف له الذي واجه فيه الحكومة البريطانية بشكل غير مسبوق عبر فيديو نشره على منصة “إكس” هو الأبرز، إذ وصف حركة “العمل من أجل فلسطين” بالمنظمة الرائعة وقال “أعلن استقلالي عن حكومة المملكة المتحدة، التي صنفت للتو منظمة فلسطين أكشن كمنظمة إرهابية”.

وكان نجم الروك قد دعم حركة “بي دي إس” في 2011، وأيضا كتب رسالة للموسيقيين مثل فرقة “راديوهيد” لإلغاء حفلاتهم في إسرائيل في 2017 دون أن يستجيبوا، كما أشار عدة مرات إلى القضية الفلسطينية خلال حفلاته.

