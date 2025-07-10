خاطروا بالمال والشهرة وتحدوا حكومتهم.. مشاهير بريطانيا يساندون غزة بجرأة غير مسبوقة

بينما يقف أعضاء الحكومة البريطانية لمساندة موقف إسرائيل في حربها على قطاع غزة، ظهر كثيرون من مشاهير هذا البلد الأوروبي المركزي ضد سياسة حكومتهم، مخاطرين بكل ما يملكونه ليعلو صوت تعبيرهم عن الألم على صوت الظلم والقهر.

من هم أبرز هؤلاء الذين وظفوا منصاتهم وصوتهم لصالح فلسطين منذ بداية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023؟

روجر ووترز

أسطورة الروك الذي سطر اسمه بعمله في فرقة بينك فلويد الأيقونية بالسابق، لم يتوان منذ سنوات عن دعم القضية الفلسطينية.

وكان أحدث موقف له الذي واجه فيه الحكومة البريطانية بشكل غير مسبوق عبر فيديو نشره على منصة “إكس” هو الأبرز، إذ وصف حركة “العمل من أجل فلسطين” بالمنظمة الرائعة وقال “أعلن استقلالي عن حكومة المملكة المتحدة، التي صنفت للتو منظمة فلسطين أكشن كمنظمة إرهابية”.

وكان نجم الروك قد دعم حركة “بي دي إس” في 2011، وأيضا كتب رسالة للموسيقيين مثل فرقة “راديوهيد” لإلغاء حفلاتهم في إسرائيل في 2017 دون أن يستجيبوا، كما أشار عدة مرات إلى القضية الفلسطينية خلال حفلاته.

It’s today, July 5th 2025.

This is the “I am Spartacus” moment.

Please stand up. pic.twitter.com/oGYdZvjrWK — Roger Waters ✊ (@rogerwaters) July 5, 2025

غاري لينيكر

يعد لينيكير من أبرز أساطير الكرة الإنجليزية، استغل صوته منذ 7 أكتوبر بانتقاد وحشية الاحتلال الإسرائيلي، رغم ديانته اليهودية ومنصبه كأعلى مقدم برامج يتقاضى أجرا في محطة “بي بي سي”، والذي خسره في مايو/أيار 2025، وبعد 25 عاما من العمل، بعد وقوفه ضد سفك دماء الأبرياء.

وقبل أسابيع من قرار بي بي سي التخلي عنه، حذف غاري منشورا أعاد مشاركته على إنستغرام بعنوان: “الصهيونية واضحة في دقيقتين” وتضمن رسمًا لفأر، ولم يكتف بذلك، بل قبلها حث الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على حظر إسرائيل من النشاط الرياضي.

ومؤخرا قال غاري لينيكر إن “بي بي سي” يجب أن “تخجل من نفسها” لعدم عرضها وثائقي “أطباء تحت النار” الذي يكشف معاناة الأطباء في غزة.

وخلال مقابلته مع الإعلامي مهدي حسن العام الماضي، وصف لينكر ما يحدث في غزة بأنه أسوأ شيء رآه في حياته، وأنه يبكي عندما يرى بعض المشاهد المصورة هناك. إضافة إلى اتهامه الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية بمناسبات مختلفة.

ليام نيسون

خلال عمل الممثل الإيرلندي الشمالي المخضرم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” كسفير للنوايا الحسنة، ظهر في فيديو للمنظمة بالعام الماضي يناشد فيه العالم لوقف الحرب في غزة.

وقال في الفيديو الذي ذكر فيه 5 احتياجات للأطفال في غزة: “التكلفة التي لحقت بحياة الأطفال نتيجة الكارثة الإنسانية الضخمة في قطاع غزة لا تحتمل، ويجب إنهاء القتال فورا، لم يعد هناك مكان آمن يذهبون إليه”.

دوا ليبا

نجمة “البوب” التي تنحدر من أصول ألبانية، نشرت في 2024 على حسابها الذي يتابعها فيه 88 مليون شخصا منشورا على وسم (all eyes on Rafah#) الشهير. وكتبت “لا يمكن أبدًا تبرير حرق الأطفال وهم أحياء، العالم بأسره يتحرك لوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية، أرجوكم أظهروا تضامنكم مع غزة”.

وبعد الهجوم الذي تعرضت له إثر هذا المنشور كذكرها ضمن الفنانين الذين يجب أن يستخدم العنف ضدهم في إحدى الأغاني الإسرائيلية، لم تتردد دوا في التشبث بموقفها، وقالت في مقابلة مع إذاعة راديو تايمز، إن تصرفها من أجل المصلحة العامة يستحق المخاطرة.

وفي مايو 2025، انضمت نجمة البوب إلى حوالي 300 من المشاهير البريطانيين في توقيع رسالة مفتوحة تحث بريطانيا على وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

لويس هاملتون

كتب نجم “الفورمولا وان” عبر حسابه على إنستغرام العام الماضي: “لقد طفح الكيل، لا يمكننا الاستمرار في مشاهدة هذه المأساة دون أن نرفع صوتنا، الصدمة والرعب الذي يعاني منه الكثيرون وخصوصا الأطفال الأبرياء هو أمر مروع، يجب أن يتوقف كل هذا من أجل الأطفال، ومن أجل عائلاتهم، ومن أجل حياتهم”.

جوناثان غليزر

“نقف هنا لنرفض أن يتم استغلال يهوديتنا والمحرقة من قبل احتلال أدى إلى صراع طال الكثير من الأبرياء”.. هكذا اختار المخرج البريطاني أن تكون كلماته على أهم منصة سينمائية في العالم بعد فوز فيلمه الذي يتحدث عن “الهولوكوست” بجائزة “الأوسكار” عن فئة أفضل فيلم أجنبي لعام 2023، وتبرع جوناثان بملصقات فيلمه الموقعة للمزاد الخيري المخصص لغزة.

وعلى الرغم من حدة الانتقادات التي تلقاها، رفض غليزر الاعتذار عن تصريحاته.

تيلدا سوينتن

اختارت الممثلة الاسكتلندية المخضرمة الوشاح الفلسطيني على صورتها لمجلة “فوغ” الشهيرة في 2011، وفي يونيو/حزيران الماضي، وقعت على البيان الذي يدافع عن منظمة “العمل من أجل فلسطين”، والذي يفيد بأن المنظمة “تعمل من أجل إنقاذ الأرواح”.

وخلال فوزها بجائزة “الدب الذهبي الفخرية” في مهرجان برلين بداية عام 2025، قالت تيلدا: “عمليات القتل الجماعي التي ترتكبها الدول ويتم تمكينها دوليا تروع جزءً كبيرا من عالمنا”، وانتقدت مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، وأشادت في سياق آخر بدور منظمة “بي دي إس”.

وفي 2024، ساهمت تيلدا بقراءة “قصص قبل النوم” عبر منصة “زووم” خلال حملة “سينما من أجل غزة” التي أقيمت في إبريل/نيسان من ذلك العام، لجمع التبرعات لصالح منظمة “المساعدة الطبية للفلسطينيين”.

لينا هايدي

لم تدعم نجمة “صراع العروش” فلسطين فقط بعد طوفان الأقصى، بل أيضا وقفت بجانب بلاد بيت المقدس وانتقدت الاحتلال خلال العمليات الاستيطانية التي طالت حي الشيخ جراح عام 2021.

وكانت لينا من بين عشرات الممثلين الذين أيدوا اتهامات جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، من خلال قراءة الاتهام المقدم إلى محكمة العدل الدولية في 2024.

وفي نفس العام، كتبت منشورا يعبر عن معاناة 1.5 مليون نازح في غزة، وقالت: “شعب فلسطين، نحن نراكم ولم ننساكم، قلبي ينفطر”، بالإضافة لنشاطها المستمر منذ السابع من أكتوبر على حسابها الذي يتابعه 3.5 مليون شخص والذي كان أبرز موقف فيه هو ارتدائها قميص “فلسطين حرة”.