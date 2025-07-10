دراسة حديثة تكشف العلاقة بين ركوب الدراجة والإصابة بالخرف

كشفت دراسة حديثة أن ركوب الدراجات بشكل منتظم قد يقلل خطر الإصابة بالخرف، وذلك من خلال حماية جزء من الدماغ المرتبط بوظائف الذاكرة.

أجرى الدراسة باحثون من جامعة “هوا تشونغ” للعلوم والتكنولوجيا في الصين، بالتعاون مع باحثين من جامعة سيدني الأسترالية، وأوضحت نتائجها أن ممارسة تمارين رياضية معتدلة إلى جانب تحفيز الدماغ بشكل مستمر قد يساهم في الوقاية من الانتكاس العصبي المرتبط بالخرف.

الخرف وأمراض أخرى

وأشارت نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة “ساينس أليرت” الأسترالية، إلى وجود ارتباط واضح بين أنماط التنقل النشطة، وخصوصا ركوب الدراجات، وبنية الدماغ، واحتمالات الإصابة بالخرف.

وجاء ذلك من خلال تحليل بيانات صحية لنحو نصف مليون شخص في المملكة المتحدة، بمتوسط أعمار بلغ 56 عامًا، بهدف دراسة العلاقة بين وسائل النقل التي يستخدمونها يوميًا ومدى إصابتهم بأنواع مختلفة من الخرف.

وتم تقسيم المشاركين في الدراسة إلى 4 فئات؛ مستخدمي السيارات ووسائل النقل العام، والمشاة، ومن يمزجون بين المشي وركوب السيارات، وأخيرا الأشخاص الذين يستخدمون الدراجات إما كوسيلة رئيسية أو ضمن مزيج من وسائل النقل الأخرى.

وكشفت النتائج، وفق “ساينس أليرت”، أن الأفراد الذين يعتمدون على ركوب الدراجات كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بمختلف أنواعه، إذ انخفضت نسبة خطر الإصابة بالخرف عمومًا بنسبة 19%، بينما انخفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 22%، فيما تراجع الخرف المبكر الذي يظهر قبل سن 65 عامًا، بنسبة 40% لدى راكبي الدراجات، في حين انخفضت نسبة الإصابة بالخرف المتأخر بنسبة 17%.

وأظهرت تحليلات التصوير العصبي أن الأشخاص الذين يستخدمون الدراجات يتمتعون بأحجام أكبر في منطقة “الحُصين” بالدماغ، وهي المنطقة المرتبطة بالذاكرة والملاحة المكانية.

أهمية اليقظة الذهنية

كما أظهرت نتائج الدراسة، بحسب المجلة، أيضا وجود علاقة إيجابية بين ركوب الدراجات وزيادة حجم المادة الرمادية في عدد من المناطق الدماغية.

ورجح الباحثون أن هذه الفوائد تعود إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بركوب الدراجات، مثل النشاط البدني الذي يتطلبه، والحاجة المستمرة إلى التركيز وتحديد الاتجاهات أثناء القيادة، بالإضافة إلى التعرض للهواء الطلق، والبقاء في حالة من اليقظة الذهنية.

وأوضح تقرير “ساينس أليرت”، أن الباحثين نوهوا إلى أن الخرف يمثل أحد أبرز أسباب الإعاقة والاعتمادية لدى كبار السن، مع توقعات بارتفاع عدد المصابين بالخرف عالميًا من 55 مليون حالة في 2019 إلى 139 مليونًا بحلول عام 2050.

وأكد الباحثون أن التشجيع على ركوب الدراجات قد يكون وسيلة فعالة، ومنخفضة التكلفة، وسهلة التطبيق للحفاظ على القدرات الإدراكية في المراحل المتقدمة من العمر.