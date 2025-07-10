أفضل الطرق لروتين العناية الطبيعية بالبشرة.. وهكذا يمكنك أن تبدأ

يتجه كثيرون اليوم نحو منتجات العناية بالبشرة الطبيعية، بحثاً عن حلول خالية من المكونات الصناعية وملائمة للبيئة. ومع انتشار هذا التوجه، تبرز تساؤلات حول حقيقة تلك المنتجات ومدى فعاليتها وأهميتها.

ماذا يعني العناية الطبيعية بالبشرة؟

تعني العناية الطبيعية بالبشرة اللجوء إلى منتجات تخلو غالباً من المواد الكيميائية والمكونات الصناعية، مع الميل لاستخدام خيارات أكثر صداقة للبيئة.

لكن من المهم العلم أن مصطلح “طبيعي” غير معرف رسمياً في صناعة التجميل؛ فكل شركة تحدد بنفسها ما تعنيه هذه الكلمة.

فوائد العناية الطبيعية بالبشرة

تعتبر المنتجات النباتية مصدراً غنياً بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والزيوت الأساسية والبروتينات.

وقد تكون مستخلصات النبات خياراً آمناً واقتصادياً مقارنةً بالمنتجات الاصطناعية، وفقا لموقع “هيلث أونلاين”، الذي يعدد فوائد العناية الطبيعية للبشرة بما يلي:

للبشرة الدهنية

روتين العناية الطبيعية قد يساعد على تقليل الدهون دون الحاجة إلى منتجات باهظة الثمن أو أدوية.

للبشرة الجافة

يساعد روتين العناية الطبيعية على تخفيف الحكة والجفاف الناتج عن الحرارة أو الاستحمام بالماء الساخن أو الصابون القاسي.

للبشرة المختلطة

يمكن روتين العناية الطبيعية أن يخفف من ظهور بقع الجفاف واللمعان، لأن المنتجات التقليدية قد تهيج كلا النوعين من البشرة بسبب العطور أو المواد القاسية.

للبشرة المعرضة لحب الشباب

استخدام منتجات طبيعية أو وصفات منزلية قد يوفر بديلاً مريحاً واقتصادياً دون آثار جانبية مثل الجفاف والاحمرار.

للبشرة الحساسة

قد يفيد الروتين الطبيعي في إعادة بناء حاجز جلدي صحي من خلال تجنب المنتجات المثيرة للتهيج، خاصة تلك التي تحتوي على عطور.

للبشرة الداكنة

قد تكون العناية الطبيعية مفيدة لعلاج حب الشباب، لكن يجب استشارة طبيب الجلدية لتشخيص الحالات الأخرى مثل السرطان أو البهاق.

مالذي عليك ان تنتبه له عند شراءك تلك المنتجات؟

ما مصدر المنتج؟ هل هو نباتي، معدني، بحري أم صناعي؟

طبيعي: يستخدم المكونات بحالتها الخام مثل العسل أو الزهور المجروشة.

مطابق للطبيعة: مكونات مصنعة في المختبر لكنها مطابقة كيميائياً لما يوجد في الطبيعة (مثل حمض السوربيك).

صناعي: مكونات نشأت وصُنعت بالكامل في المختبر (مثل البارابين).

كيف تتم معالجة المكونات؟

قد تُعالج المكونات طبيعياً (بدون تغيير التركيب) أو كيميائياً (تغيير التركيب)، مثل الزيوت المضغوطة على البارد أو الشمع النباتي المهدرج.

مصطلحات يجب معرفتها قبل شراء منتجات العناية الطبيعية بالبشرة:

عضوي: قد يحمل المنتج شهادة تؤكد التزامه بمعايير الزراعة العضوية، أو أن جميع مكوناته طبيعية وزُرعت دون مواد كيميائية أو صناعية

أخضر: يشير إلى أن المنتج أُنتج بطريقة صديقة للبيئة.

نظيف: يعني عادة أنه غير سام.

خالي من المنتجات الحيوانية (Vegan).

خالٍ من التجارب على الحيوانات (Cruelty-free): لم يُختبر على الحيوان، لكن قد تحتوي مكوناته على مواد حيوانية.

تجارة عادلة (Fair-trade): يُراعى فيها أخلاقيات المصدر وحقوق الإنسان والبيئة.

مثال على روتين طبيعي للعناية بالبشرة

صباحاً:

التنظيف: اغسل وجهك بمنظف لطيف يحتوي على فيتامينات مغذية.

التقشير: استخدم مقشر مرة إلى ثلاث مرات أسبوعياً لإزالة الخلايا الميتة.

التونر: يساعد على شد المسام وإعادة توازن البشرة. يمكن أن يحتوي على مستخلص العنب أو الخوخ.

الترطيب: ابحث عن كريمات تحتوي على السيراميد النباتي. استخدم سيروم مرطب غني بالمغذيات.

واقي الشمس: استخدم واقياً بشكل يومي؛ هذه الخيارات مفضلة للبشرة الحساسة والبيئة.

مساءً:

كرر نفس الخطوات السابقة دون الواقي الشمسي.

كريم العين: استخدم كريمًا مخصصًا لمنطقة حول العين ودلّكه بلطف.

كريم ليلي مرطب: يعزز تجدد البشرة أثناء النوم.

أمثلة على منتجات طبيعية مفيدة

الألوفيرا: شهيرة بخصائصها المهدئة للحروق والجروح وحب الشباب.

الشوفان: يقوي حاجز البشرة ويرطب الجفاف.

زيت الجوجوبا: يعزز ترطيب البشرة ويحميها من المؤثرات البيئية.

الفيتامينات: فيتامينات A وB2 وC وE تعزز تجدد الجلد وتقيه من أضرار الشمس وتحافظ على الرطوبة.

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