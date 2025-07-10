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شاهد: الشرع يتجول ليلا في دمشق القديمة.. وهذا ما فعله حين صادف “موكب عريس”

مدة الفيديو 00 دقيقة 09 ثانية 00:09
10/7/2025-|آخر تحديث: 02:42 PM (توقيت مكة)

نشرت وسائل إعلام ومنصات محلية سورية اليوم الخميس صورا وفيديوهات لتجول الرئيس السوري أحمد الشرع في أحياء دمشق القديمة الليلة الماضية.

وأظهرت المشاهد تجول الشرع رفقة عدد محدود من الحماية في الأحياء القديمة، وسط ترحيب به من بعض المارة والأهالي.

صادف “موكب عريس”

صحيفة الوطن السورية نشرت صورًا ومشاهد تظهر الشرع خلال جولة مسائية في شوارع دمشق القديمة، وذكرت أنه صادف “موكب عريس” أثناء تجوله، فبارك له، ثم تابع طريقه.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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