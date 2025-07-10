شاهد: الشرع يتجول ليلا في دمشق القديمة.. وهذا ما فعله حين صادف “موكب عريس”

نشرت وسائل إعلام ومنصات محلية سورية اليوم الخميس صورا وفيديوهات لتجول الرئيس السوري أحمد الشرع في أحياء دمشق القديمة الليلة الماضية.

وأظهرت المشاهد تجول الشرع رفقة عدد محدود من الحماية في الأحياء القديمة، وسط ترحيب به من بعض المارة والأهالي.

الرئيس السوري أحمد #الشرع يتجوّل في العاصمة #دمشق ليلاً، وسط جمع من المواطنين تصوير أنيس المهنا pic.twitter.com/RiiL7d8xCP — Al Modon – المدن (@almodononline) July 10, 2025

صادف “موكب عريس”

صحيفة الوطن السورية نشرت صورًا ومشاهد تظهر الشرع خلال جولة مسائية في شوارع دمشق القديمة، وذكرت أنه صادف “موكب عريس” أثناء تجوله، فبارك له، ثم تابع طريقه.

حدث الأن في #دمشق_القديمة عرس في احدى الحمامات الدمشقية فوجئ العريس والمعازيم برئيسنا السيد #احمد_الشرع عم يبارك الفرحة 😍💚

رب صدفة خير من الف ميعاد .. pic.twitter.com/6VSemkAaDI — المعتصم بالله الشحود (@almo2tasem91) July 9, 2025