“لست خائفة”.. فرانشيسكا ألبانيز تهاجم إسرائيل مجددا وتعلق على العقوبات الأمريكية (فيديو)

أكدت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيكسا ألبانيز أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

ولفتت ألبانيز في كلمة لها خلال زيارة للعاصمة السلوفينية ليوبليانا إلى أن هناك شركات تجني أرباحا جراء عملية الإبادة في غزة.

“لست خائفة”

وأوضحت المقررة الأممية أنها لم تعد خائفة، في إشارة إلى الضغوط الإسرائيلية والعقوبات الأمريكية التي تمارس تجاهها، مؤكدة أن واجبها الكشف عن أن إسرائيل تنفذ إبادة في غزة.

وشددت على أن الحكومات الغربية تتعاطف مع الأيديولوجيات التي تنزع الإنسانية عن الفلسطينيين.

وأكدت أن الحقائق لا يمكن إخفاؤها وأن إسرائيل يجب عليها أن تنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

العقوبات الأمريكية على فرانشيسكا

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز بسبب مساعيها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين.

واتهم روبيو ألبانيز “بالتحيز”، وقال إن مساعيها لدفع المحكمة إلى “التحقيق مع مواطنين أمريكيين وإسرائيليين أو القبض عليهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم” تمثل تعديا على سيادة البلدين.

وكتب روبيو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ كل ما تراه ضروريا للرد على استخدام القانون كسلاح وحماية سيادتنا وسيادة حلفائنا”.

تقرير يدين شركات أمريكية

ودعت ألبانيز، وهي محامية وأكاديمية إيطالية، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وقطع العلاقات التجارية والمالية معها، لقيامها بحملة إبادة جماعية في قطاع غزة.

وكان مكتب ألبانيز قد أصدر، الشهر الماضي، تقريرا وجّه فيه انتقادات لشركات أمريكية، من بينها شركات “الفابيت” المالكة لـ”غوغل”، و”أمازون”، و”مايكروسوفت”، بسبب انخراطها في دعم الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري، وجرائم حرب وإبادة جماعية في تعاملها مع سكان الأراضي الفلسطينية.