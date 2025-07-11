أسرى محررون يكشفون أساليب التعذيب في سجون الاحتلال

وثق مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين شهادات صادمة بشأن تعذيب منهجي بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وكشف المكتب في بيان، الجمعة، عن توثيق شهادات أسرى محررين تعرضوا لأساليب قاسية من التعذيب خلال اعتقالهم، من بينها استخدام الكلاب البوليسية بشكل مباشر لإذلالهم وإيذائهم جسديا.

وتضمنت عملية التوثيق -وفقا لبيان المكتب- إفادات بعض الأسرى لتعرضهم لهجمات الكلاب التي أُطلقت على أجسادهم وهم مقيَّدو الأيدي.

وأكد المكتب أن هذه الشهادات تفتح الباب مجددا للمطالبة بلجنة تحقيق دولية مستقلة للكشف عن ظروف الاعتقال والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى داخل مراكز التحقيق والسجون.

ويصل عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى أكثر من 10800 أسير، وفقا لآخر الإحصاءات المعلنة من هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، حتى مطلع يوليو/تموز الجاري.

ومن بين المعتقلين 50 امرأة بينهن اثنتان من قطاع غزة، بالإضافة إلى 450 طفلا، و3629 معتقلا إداريا (من دون تهمة معلنة).