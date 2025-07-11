“أمهات هند”.. قلوب من مانشستر تضمد جراح غزة وتعلّم أطفالها (فيديو)

في الوقت الذي يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة وإبادة سكانها، انطلقت من مدينة مانشستر البريطانية مبادرة إنسانية تحمل اسم “أمهات هند”، نسبة لاسم الطفلة الشهيدة هند رجب.

واستشهدت هند رجب ذات 6 سنوات في 29 يناير/كانون الثاني 2024، في حي تل الهوى بمدينة غزة، بعد أن استهدفت دبابات الاحتلال سيارة مدنية كان بداخلها المواطن الغزاوي بشار حمادة وبرفقته زوجته وأطفاله محمد (11 سنة) وليان (14 سنة) ورغد (13 سنة) وابنة شقيقته الطفلة هند، ما أدى لاستشهادهم جميعا.

أمهات جدد لأطفال غزة

وأسست مبادرة “أمهات هند” الدكتورة عبير فرعون، الأكاديمية البريطانية من أصل فلسطيني، وأستاذة بجامعة “مانشستر متروبوليتن”، لتكون نداء من أمهات من مختلف الجنسيات، حملن على عاتقهن مسؤولية دعم أطفال غزة نفسيا وتعليميا وصحيا من قلب أوروبا.

وأوضحت عبير للجزيرة مباشر، أن المؤسسة تقدم خدمات متكاملة تشمل التعليم والصحة النفسية والرعاية الصحية للأمهات والمرضعات والأطفال حديثي الولادة، إلى جانب جهودها في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية داخل المجتمع البريطاني، وعلى نطاق عالمي أوسع.

وأضافت أن مؤسسة “أمهات هند” أُطلقت رسميا في 15 يونيو/حزيران الماضي، بعد نحو 6 أشهر من العمل التحضيري، مشيرة إلى أن هيئة الأمناء تضم مختصات في التعليم العالي وصحة الأم والطفل والصحة النفسية.

صحة وتعليم لأهالي غزة

وعن المسار التعليمي، كشفت عبير أن المؤسسة افتتحت أول مدرسة داخل غزة، حملت اسم “اليقين”، تخليدا لذكرى الطفلة يقين قديح، أصغر ناشطة رقمية في القطاع، التي استُشهدت مع عائلتها بقصف إسرائيلي على قرية خزاعة في خان يونس أواخر 2023.

وأوضحت أن هذه المدرسة تضم حاليا نحو 400 تلميذ من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي، يدرسون على فترتين لتعويض عامين من الانقطاع القسري عن الدراسة، مؤكدة أن المؤسسة تخطط لإنشاء مدرستين إضافيتين فور توفر الدعم اللازم.

وعلى مستوى التعليم العالي، ذكرت صاحبة المبادرة أن المؤسسة أطلقت شبكة تربط أكاديميين حول العالم بطلاب غزة، إذ يسجل أساتذة جامعيون محاضرات خاصة تُرفع بحسب طلب الكليات.

كما تعمل المؤسسة على مشروع لتحرير آلاف الشهادات الجامعية المحتجزة بسبب عدم قدرة الخريجين على دفع الرسوم، عبر تغطية التكاليف.

وفي المجال الصحي، قالت عبير إن “أمهات هند” أطلقت برنامجا لتدريب المدربين في مجال الدعم النفسي وصحة الأم والطفل، ويضم الفريق البريطاني 55 متخصصا يعملون على تدريب معالجين داخل غزة لإدارة صدمات الحرب ورعاية الحوامل والرضع.

أكثر من نصف البريطانيين

وأكدت عبير للجزيرة مباشر أن “أمهات هند” واحدة من مئات المبادرات البريطانية المناصرة لفلسطين، مستشهدة باستطلاعات رأي أظهرت أن أكثر من 55% من البريطانيين يعتبرون ما يحدث في غزة إبادة جماعية، وأن 85% من هؤلاء يؤيدون وقف الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل.

واختتمت الدكتورة بسرد موقف رمزي خلال يوم إطلاق المؤسسة، حين قدم متطوّع بريطاني يُدعى “دوغ” سيارة مشابهة لتلك التي اغتيلت فيها هند رجب مع عائلتها. نُقلت السيارة من لندن إلى مانشستر، وتم ثقب هيكلها بـ335 رصاصة رمزية في مواضع إطلاق النار الأصلية، ووُضعت 335 وردة في كل ثقب، في رسالة صامتة من المجتمع البريطاني لأطفال غزة.