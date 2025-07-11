استشهاد 15 فلسطينيا بغارتين إسرائيليتين على مدرسة ومنطقة سكنية في جباليا (فيديو)

استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا شمال قطاع غزة، حيث استشهد 10 منهم في قصف طال مدرسة تؤوي نازحين في بلدة جباليا النزلة، فيما أسفر قصف آخر على منطقة الزرقا في البلدة نفسها عن استشهاد 5 من عائلة واحدة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن القصف استهدف مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين.

وأكدت الوكالة أن قوات الاحتلال واصلت قصفها للأحياء السكنية، حيث أدى هجوم آخر على منطقة الزرقا في بلدة جباليا إلى استشهاد 5 مواطنين من عائلة البطران.

وأضافت أن الاحتلال واصل نسف المباني السكنية في منطقة السطر شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.

في سياق متصل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة أحد مسعفيها برصاص الاحتلال أثناء تأدية مهمة إنسانية في خان يونس جنوب القطاع، وتم نقله إلى مستشفى المواصي الميداني لتلقي العلاج.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 57 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 137 ألفا، وفق معطيات رسمية، بينما لا تزال فرق الإسعاف تواجه صعوبات في الوصول إلى العديد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.