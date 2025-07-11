الاحتلال ينبش قبور الشهداء ويسرق جثامين من المقبرة التركية.. ووزارة الأوقاف تطالب بتحقيق دولي (شاهد)

أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، بشدة، ما وصفته بجريمة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الخميس، عبر اجتياح المقبرة التركية الواقعة بمنطقة المواصي غرب محافظة خان يونس جنوب القطاع، وتجريف القبور ونبشها وسرقة جثامين الموتى والشهداء.

وخلّفت الآليات المجنزرة والجرافات دمارا واسعا في الممتلكات والبنية التحتية الزراعية، أثناء انسحابها الجزئي وإعادة تموضعها على أطراف المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن قوات الاحتلال استخدمت الدبابات والجرافات في عملية الاقتحام، في مشهد وصفته بـ”الوحشي ويتجاوز كل القيم الدينية والأعراف الدولية”، مؤكدة أن الاعتداء يمثل “انحطاطا أخلاقيا مدويا”، وانتهاكا صارخا لحرمة الموتى ومقابرهم.

تشريد جديد وسط الدمار

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجريمة ترافقت مع تجريف وتدمير مخيمات النازحين المقامة قرب المقبرة، ما أدى إلى تشريد مئات العائلات التي كانت تحتمي بالخيام من أهوال العدوان المستمر، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب.

وأضاف البيان أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال المقابر، إذ دمر خلال العدوان الحالي ما يقارب 40 مقبرة من أصل 60 في أنحاء قطاع غزة، بشكل جزئي أو كلي، ما يعكس “سياسة ممنهجة” لطمس المقابر والاعتداء على كرامة الأموات.

دعوة لتحقيق دولي ومحاسبة

ودعت الوزارة المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي في هذه الجريمة، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة، بما في ذلك المساس بحرمة المقابر والمقدسات الإسلامية.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكا بحقه في أرضه ومقدساته، وسيواصل الدفاع عنها وتكريم موتاه، رغم الجراح والمآسي التي خلّفتها آلة الحرب الإسرائيلية.