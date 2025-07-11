معاقبة 6 من أفراد الخدمة السرية على خلفية محاولة اغتيال ترامب.. والأخير يعلق

قال جهاز الخدمة السرية الأمريكية، الخميس، إن 6 من أفراده الذين كانوا في الخدمة خلال محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا تلقوا عقوبات بالإيقاف عن العمل تتراوح بين 10 و42 يوما.

ولم يكشف الجهاز عن هوية هؤلاء الأفراد أو يذكر الأسباب المحددة لإيقافهم عن العمل.

وأطلق مسلح النار خلال تجمع انتخابي لترامب في بتلر ببنسلفانيا في 13 يوليو/تموز 2024، بينما كان يلقي كلمة على المنصة، وتمكن مطلق النار من الوصول إلى سطح مبنى قريب، وكان ترامب في مرمى بصره مباشرة.

وأصيب ترامب وآخرون، فيما قتل أحد المارة ومطلق النار، وفُتحت تحقيقات تتعلق بجهاز الخدمة السرية الذي استقالت مديرته.

إصلاحات داخلية

وأعرب الرئيس الأمريكي عن “ثقة كبيرة” في جهاز الأمن الرئاسي، بعد قرابة سنة من محاولة اغتياله في حادثة اعتبرها “يوما سيئا” لجهاز الخدمة السرية المكلّف بحماية الشخصيات السياسية الرفيعة المستوى في البلاد.

وقبل 3 أيام من ذكرى مرور سنة على محاولة اغتيال ترامب، أكد جهاز الخدمة السرية (Secret Service) في بيان، الخميس، أنه أحرز تقدّما كبيرا في إصلاحاته الداخلية.

وفي مقابلة من المرتقب بثّها، السبت، على “فوكس نيوز” نشرت مقتطفات منها، قال الرئيس الأمريكي “حصلت أخطاء”.

وتطرّق إلى طريقة تمكّن مطلق النار توماس ماثيو كروكس (20 عاما) من التمركز على سطح مبنى تحت مراقبة الشرطة المحلية وإطلاق النار قبل أن ترديه الخدمة السرّية.

وصرّح: “لي ثقة كبيرة في هؤلاء الأشخاص. أنا أعرفهم وهم موهوبون بدرجة كبيرة وأكفاء جدا. لكنه كان يوما سيئا لهم وهم يقرّون بذلك على حد علمي”.

وفي سبتمبر 2024، تعرّض ترامب لمحاولة اغتيال ثانية عندما كان يلعب الغولف في ناديه في ويست بالم بيتش في فلوريدا، ولاذ المهاجم بالفرار قبل أن يطلق عليه النار عنصر في الخدمة السرية ويتم توقيفه.