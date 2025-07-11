تجدد حريق “سنترال رمسيس” وسط القاهرة (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق محدود تجدد مساء الخميس في الواجهة الخلفية لـ”سنترال رمسيس” بوسط القاهرة.

ونقلت بوابة الشروق المصرية عن مصدر أمني أن الحريق الذي تجدد في “سنترال رمسيس” كان نتيجة لبؤر حرارية متبقية من الحريق الكبير الذي اندلع بالمبنى، قبل أيام.

وأكد المصدر الأمني أن قوات الإطفاء، التي لا تزال موجودة في محيط الـ”سنتترال”، تمكنت من إخماد النيران بسرعة، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

ويأتي تجدد الحرائق بـ”سنترال رمسيس” بعد أيام من حريق كبير تسبب في مصرع 4 أفراد من العاملين وإصابة آخرين، كما تسبب في أعطال واسعة بشبكات الإنترنت والكهرباء والهواتف المحمولة، وأدى إلى توقف مجموعة من أجهزة صرف النقود، وتعليق البورصة المصرية نشاطها.

تساؤلات عن أبعاد المشكلة

وأثارت الأزمة الكبيرة في شبكات الاتصال في مرافق حيوية عدة، مثل الكهرباء والبنوك والهواتف المحمولة، تساؤلات عن خطورة الاعتماد على مركز اتصالات رئيسي واحد، مثل “سنترال رمسيس”، لربط شبكات عدة مهمة.

وأصدرت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، بيانا بشأن حريق “سنترال رمسيس”، وأفادت بأن التحقيقات لا تزال جارية للتوصل إلى أسباب اندلاع الحريق في المبنى الرئيس للاتصالات في البلاد.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، نقلت عن مصدر أمني قوله إن الحريق يرجح أن يكون بسبب تماس كهربائي.