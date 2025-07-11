شاهد: ألوية الناصر صلاح الدين تقصف تجمعا لجنود وآليات الاحتلال وسط خان يونس

أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، عن عملية قصف استهدفت تجمعًا لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الكتيبة وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مستخدمة قذائف الهاون.

وقالت ألوية الناصر صلاح الدين، مساء الجمعة، في تعليق مرفق مع المقطع المصور “استهدافنا تجمعا لجنود وآليات العدو في منطقة الكتيبة جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون 60 ملم، وهو ما يأتي في إطار الدفاع عن شعبنا الصابر المجاهد”.

ووثقت الألوية العملية بمقطع مصور بثته عبر منصاتها الإعلامية، ظهر فيه عدد من المقاومين وهم يجهزون القذائف ويحددون زاوية الإطلاق، قبل أن تبدأ عملية القصف التي جاءت وسط تكبيرات.

يُشار إلى أن منطقة الكتيبة تُعد من أبرز المحاور التي تنشط فيها الآليات العسكرية الإسرائيلية منذ توغلها في جنوب القطاع، وقد سبق لفصائل المقاومة أن نفذت فيها عدة عمليات استهداف مباشرة خلال الشهور الماضية.