شاهد: لحظة اعتقال عملاء للمخابرات الأوكرانية داخل روسيا إثر كمين محكم

كشفت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عرض لقطات حصرية توثق عملية اعتقال عدد من العملاء التابعين لأجهزة الاستخبارات الأوكرانية، كانوا ينشطون داخل الأراضي الروسية.

وأظهرت المشاهد المصوّرة لحظة توقيف المتهمين، الذين تلقّوا متفجرات وأسلحة عبر طائرات مسيّرة موجّهة من خارج الحدود، واستخدموها في تصنيع قنابل محلية الصنع.

“أنشطة عدائية”

وبحسب بيان رسمي من جهاز الأمن الفيدرالي، فإن المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تخريب داخل مناطق روسية حساسة، في إطار ما وصفته السلطات بـ”الأنشطة العدائية المنسقة من قبل أجهزة أمنية أوكرانية”.

وأكد الجهاز أن العملية الأمنية جاءت في إطار جهود موسّعة لتعقب الشبكات التي تستغل التكنولوجيا الجوية الحديثة، لا سيما الطائرات المسيّرة، في تهريب الأسلحة والمعدات المتفجرة إلى داخل روسيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.​​​​​​​