شاهد: لحظة قنص جندي إسرائيلي برصاص سرايا القدس أعلى جبل الصوراني شرق غزة

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، مقطع “فيديو” يُظهر لحظة استهداف أحد قناصتها لجندي إسرائيلي كان يتمركز في موقع عسكري مستحدث أعلى جبل الصوراني، شرق حي التفاح في مدينة غزة.

وأظهر التصوير لحظة مراقبة الجندي، وإصابته بشكل مباشر.

وبشكل شبه يومي، تعلن فصائل المقاومة تنفيذ “عمليات نوعية” ضد الجيش الإسرائيلي في غزة، موقعة قتلى وجرحى في صفوفه، بينما تتكتم تل أبيب على خسائرها وتفرض رقابة مشددة على النشر.

وتأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة أكثر من 192 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.