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شاهد: مجموعة من حزب العمال الكردستاني تحرق أسلحتها على الهواء مباشرة

مقاتل من حزب العمال الكردستاني يضع سلاحه في حفرة خلال مراسم نزع السلاح في السليمانية، 11 يوليو/تموز 2025.
مدة الفيديو 04 دقيقة 12 ثانية 04:12
11/7/2025-|آخر تحديث: 03:47 PM (توقيت مكة)

أعلنت مجموعة “السلام والمجتمع الديمقراطي” التابعة لحزب العمال الكردستاني، اليوم الجمعة، في محافظة السليمانية شمالي العراق، بدء مراسم إتلاف أسلحتها، ودعت إلى دعم مسار الحل السلمي والديمقراطي.

وجاء ذلك بعد شهرين من إعلان الحزب إنهاء 4 عقود من النزاع المسلح ضد الدولة التركية.

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وتضمنت المشاهد قيام عدد من مقاتلي المجموعة بإلقاء أسلحتهم في حاوية معدنية ضخمة، في لقطات رمزية تؤكد قرار التحول نحو العمل السياسي.

Fighters with the Kurdistan Workers' Party (PKK) descend stairs ahead of a ceremony in Sulaimaniyah, in Iraq's autonomous Kurdistan region, on July 11, 2025.
مقاتلون من حزب العمال الكردستاني ينزلون السلالم قبيل بدء مراسم نزع السلاح في السليمانية، 11 يوليو/تموز 2025. (الفرنسية)

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية أن “العملية ستجري على مراحل، إذ يلقي أعضاء الحزب أسلحتهم رمزيا في البداية، على أن تكتمل عملية نزع السلاح بشكل كامل خلال أشهر، مع توقع انتهائها بحلول سبتمبر/أيلول المقبل”.

وتأتي هذه التطورات استجابة لدعوة عبد الله أوجلان في السابع والعشرين من فبراير/شباط، التي طالب فيها مقاتلي الحزب بإنهاء العمل المسلح.

وكان الحزب قد أعلن رسميا حل نفسه وإلقاء السلاح في الثاني عشر من مايو/أيار، منهيا بذلك نزاعا أثر لعقود في علاقات تركيا بالكرد والدول المجاورة.

مقاتلون من حزب العمال الكردستاني يصطفون لوضع أسلحتهم في حفرة خلال مراسم نزع السلاح في السليمانية، 11 يوليو/تموز 2025.
مقاتلون من حزب العمال الكردستاني يصطفون لوضع أسلحتهم في حفرة خلال مراسم نزع السلاح في السليمانية، 11 يوليو/تموز 2025. (الفرنسية)

ودعت المجموعة إلى دعم مرحلة الحل السلمي والديمقراطي، معتبرة إتلاف السلاح خطوة أساسية نحو تسوية سياسية شاملة في المنطقة.

المصدر: الجزيرة مباشر

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