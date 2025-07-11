مشهد تاريخي.. مسلحو حزب العمال الكردستاني يبدأون تسليم أسلحتهم (فيديو)

أفادت مراسلة الجزيرة مباشر، بأن العشرات من مقاتلي حزب العمال الكردستاني بدأوا، اليوم الجمعة، تسليم أسلحتهم في مراسم رسمية أقيمت بمدينة السليمانية شمالي العراق، في خطوة رمزية توصف بأنها بداية عملية نزع سلاح الجماعة التي خاضت تمردا مسلحا ضد الدولة التركية، استمر لعقود.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الحزب في مايو/أيار الماضي عن قراره بحل نفسه وإنهاء العمل المسلح، تلبية لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان.

مراسم رمزية

وبحسب مصادر مطلعة لوكالة “رويترز”، فإن نحو 40 مقاتلا وقائدا ميدانيا واحدا سلّموا أسلحتهم خلال المراسم التي شهدتها السليمانية، على أن يتم تدمير هذه الأسلحة لاحقا في فعالية رسمية أخرى بحضور ممثلين عن الاستخبارات التركية والعراقية، ومسؤولين في حكومة إقليم كردستان العراق، إضافة إلى أعضاء في حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد، الذي لعب دورا رئيسا في تسهيل قرار نزع السلاح.

ويتمركز مقاتلو حزب العمال الكردستاني منذ سنوات في مناطق جبلية شمال العراق، بعد أن أجبرتهم العمليات العسكرية التركية على الانسحاب من الأراضي التركية.

وعود بضمانات سياسية

ودعت قيادة حزب العمال الكردستاني، ومعها حزب المساواة والديمقراطية، وزعيم الحزب أوجلان، الحكومة التركية إلى اتخاذ خطوات ملموسة تلبي المطالب السياسية والثقافية للأكراد، مؤكدين الحاجة إلى ضمانات قانونية وآليات واضحة تضمن تحول الحزب إلى العمل السياسي السلمي ضمن النظام الديمقراطي التركي.

ومن جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته لن تسمح بتخريب عملية نزع السلاح، مشيرا إلى قرب الإعلان عن “بشارة تاريخية”، فيما قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك إن العملية لا يجب أن تطول أكثر من بضعة أشهر لتجنب استغلالها في عمليات استفزازية قد تعرقل المسار.

وفي 12 مايو أعلن حزب العمال قراره بحل نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه أوجلان الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد.

وكان أوجلان دعا نهاية فبراير/شباط إلى حلّ المجموعات جميعها التابعة للحزب، وإنهاء أنشطته العسكرية المستمرة منذ أكثر من 40 عاما.