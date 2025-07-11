مقتل قائد في وحدة جولاني.. أسبوع ثقيل على جيش الاحتلال: 7 قتلى و14 جريحا في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل روعي بيرن، قائد فريق في وحدة الاستطلاع التابعة للواء جولاني، خلال اشتباك في قطاع غزة، وبذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 890 جنديا، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وفق تفاصيل التحقيق الأولي، فإن قوة من وحدة جولاني كانت تنفّذ عملية في خان يونس، وخلال قيامها بتفخيخ مبانٍ وقع انفجار بعد ساعتين، ما أدى إلى إصابة بيرن بجروح قاتلة توفي على إثرها، ويحقق الجيش فيما إذا كان الانفجار ناجما عن خلل فني أو نتيجة لإطلاق نار من قبل فلسطينيين، حسبما نشرت هيئة البث الإسرائيلية.

وفي حادث منفصل، يوم الأربعاء، قتل جندي إسرائيلي بعد محاصرته من المقاومة في غزة، وأوضحت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا دبابة من طراز “ميركافاه” وناقلة جند وحفارين عسكريين بقذائف “الياسين 105″، كما اشتبكوا مع جنود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الخفيفة، وذكرت أن مقاتليها حاولوا، خلال العملية، “أسر أحد جنود العدو إلا أن الظروف الميدانية لم تسمح بذلك فقاموا بالإجهاز عليه”.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قُتل 5 جنود إسرائيليين في انفجار عبوات ناسفة في بيت حانون شمال قطاع غزة، وأُصيب في الحادث أيضا 14 جنديا آخرون بجروح متفاوتة، بينهم اثنان في حالة خطرة.