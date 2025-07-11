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نتنياهو: من المحتمل التوصل لهدنة لمدة 60 يوما في غزة

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (C) stands for a photo op with Senate Majority Leader John Thune (3rd L), Senate Minority Leader Chuck Schumer (R) and other senators prior to a meeting with lawmakers at the US Capitol in Washington, DC, on July 9, 2025.
نتنياهو خلال لقائه مشرعين أمريكيين في الكونغرس الأمريكي
11/7/2025

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه من المحتمل البدء في هدنة تستمر لمدة 60 يومًا في قطاع غزة تشمل إطلاق سراح دفعة من الرهائن يليها التفاوض على إنهاء الحرب.

وأضاف نتنياهو في تصريحات لقناة نيوز ماكس الأمريكية “الاتفاق، إذا أُبرم، سيؤدي إلى الإفراج عن نصف عدد الرهائن الأحياء ونصف الرهائن المتوفين، قائلاً: “لدينا الآن صفقة من المفترض أن تُخرج نصف الأحياء ونصف الأموات، وبالتالي سيبقى لدينا 10 أحياء متبقين وحوالي 12 رهينة متوفى، لكنني سأُخرجهم أيضًا.”

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وزعم نتنياهو أن الفلسطينيين في غزة بدأوا في التمرد ضد حماس، قائلاً: “نحن نرى شيئًا لم يحدث من قبل… الفلسطينيون في غزة يقاتلون حماس، يتحدونها، ويقولون: لا نريدهم.”

وتابع: “لم يكن أحد يصدق أننا سنفعل ما فعلناه بإيران. لم يصدق أحد أن الرئيس ترامب وأنا سنتعاون بهذه الطريقة الاستثنائية ونُسقط هذا التهديد.”

وأشاد نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال إن التعاون معه غير مسبوق خاصة فيما يتعلق باستهداف البرنامج النووي الإيراني .. وقال نتنياهو ” لقد حاولت إقناع الكثير من الرؤساء الأمريكيين السابقين بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني وكان الرئيس ترامب وحده القادر على اتخاذ هذا القرار”.

وتابع “إيران كانت على وشك إنتاج قنابل نووية خلال أشهر، وقد تم دفعها سنوات إلى الوراء”، مضيفًا: “لقد أوقفناهم… وهذا يحقق عقيدة ’السلام من خلال القوة‘، التي أؤمن بها أنا وترامب.”

المصدر: الجزيرة مباشر

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