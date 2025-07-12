“أوزبكستان – قطر”.. جسر سياحي جديد على طريق الحرير (شاهد)

عُقد منتدى السياحة الدولي “أوزبكستان – قطر” في 10 يوليو/تموز الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، بتنظيم من لجنة السياحة في أوزبكستان، وبدعم من سفارة جمهورية أوزبكستان في قطر.

وشكّل الحدث منصة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي، والترويج لإمكانات أوزبكستان السياحية في منطقة الشرق الأوسط، وتقوية العلاقات التجارية بين ممثلي قطاع السياحة في كلا البلدين.

شارك في المنتدى ممثلون عن الوزارات والهيئات ذات الصلة، وكبرى شركات السياحة، وشركات الطيران، ومنظمات الاستثمار والتجارة من البلدين.

تطوير التبادلات السياحية

وأُلقيت كلمات افتتاحية من قبل أوميد شاديف، رئيس لجنة السياحة، وأشرف خوجاييف، سفير أوزبكستان فوق العادة والمفوض لدى قطر، وسعد بن علي الخرجى، رئيس هيئة السياحة القطرية.

وأكد المتحدثون في كلماتهم الاهتمام المتبادل في تطوير التبادلات السياحية، وأعربوا عن استعدادهم لتوسيع التعاون في قطاع السياحة.

وتضمّن المنتدى عرضا تقديميا بعنوان “أوزبكستان – لؤلؤة طريق الحرير”، سلّط الضوء على الإمكانات السياحية لأوزبكستان، ومواقعها المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، والمسارات السياحية الفريدة، ومشاريع البنية التحتية، وفرص السياحة الدينية والطبية والذوقية والبيئية، كما تم التركيز بشكل خاص على خلق بيئة مريحة للسياح من الدول العربية.

شراكة مستدامة

وأثارت الاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاعين الحكومي والخاص (B2B وG2B) اهتماما كبيرا، حيث أتيحت الفرصة لإقامة علاقات مباشرة ومناقشة آليات ترويج المنتجات السياحية، وتم التوصل إلى اتفاقات لتنظيم جولات تعريفية إلى أوزبكستان لوكلاء السفر والإعلاميين القطريين.

كما نُظّم على هامش المنتدى معرض للصور الترويجية، استعرض جمال الطبيعة والمعالم المعمارية في أوزبكستان، بالإضافة إلى الحرف اليدوية التقليدية، وتذوّق المأكولات الأوزبكية التقليدية.

وأكد منتدى “أوزبكستان – قطر” الاهتمام المتزايد من قبل الجمهور القطري بأوزبكستان، وفتح آفاق جديدة لشراكة مستدامة في مجال السياحة، حيث تُسهم مثل هذه الفعاليات في الترويج للمنتج السياحي الوطني وتعزيز أواصر الصداقة بين شعبي البلدين.