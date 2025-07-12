الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع مع قرارات ترامب.. تعرَّف على سعره في مصر

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية معاملات أمس الجمعة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن بعد توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق الحرب التجارية بإعلان رسوم جمركية جديدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 3355.89 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:38 بتوقيت غرينتش الجمعة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3% إلى 3369 دولارا.

وأعلن ترامب منذ أيام فرض رسوم 50% على واردات النحاس، وأخرى بالنسبة نفسها على الواردات من السلع البرازيلية، ورسوم بنسبة 35% على الواردات من كندا.

كما أعلن، اليوم السبت، فرض رسوم بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك.

“حالة من الضبابية”

وقال أكاش دوشي، المدير العالمي لأبحاث الذهب لدى شركة “ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز” المتخصصة في تقديم الدراسات والاستشارات المالية “حالة الضبابية تعود إلى السوق بقوة في الوقت الحالي، ويحظى الذهب بإقبال لكونه ملاذا آمنا”.

وأضاف “أتوقع أن يتراوح نطاق تحركات الذهب السعرية في الربع الثالث بين 3100 و3500 دولار. كان النصف الأول من العام قويا للغاية، وأعتقد أننا الآن في مرحلة من التماسك”.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدا، إلى الصعود في ظل وجود حالة من الضبابية وعدم التأكد في الأسواق العالمية بشأن التطورات الاقتصادية، وهو الوضع الذي تسببت فيه رسوم ترامب الجمركية.

أسعار الذهب في مصر

فيما يلي أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 4660 جنيها.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 3994.25 جنيها.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 5325.75 جنيها.

عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 مبلغ 3106.75 جنيهات

جنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر جنيه الذهب في مصر 37280 جنيها.