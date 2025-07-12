القسام وسرايا القدس تعلنان عن سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، عن عدد من العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال في غزة.

وقالت السرايا إن مقاومين تابعين لها تمكنوا، صباح اليوم، من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية من نوع “ميركافا” بتفجير عبوة مضادة للدروع -مزروعة سابقا- أثناء توغلها شرق حي التفاح في مدينة غزة.

وكشفت سرايا القدس في سلسلة بيانات، اليوم السبت، أنها قصفت بقذائف الهاون النظامي “عيار 60” تجمعات قوات الاحتلال على جبل الصوراني شرق حي التفاح بمدينة غزة.

تدمير آلية عسكرية إسرائيلية

وفي بيان آخر، ذكرت سرايا القدس أنها دمرت آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة برميلية -مزروعة سابقا- في منطقة الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس.

قصف بقذائف الهاون النظامي

من جانبها، قالت كتائب القسام في بيان “بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدو القسام تدمير ‘حفّار’ عسكري بعبوة أرضية شديدة الانفجار شرق حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 09-07-2025، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإجلاء”.

وفي بيان آخر نشرته اليوم، كشفت كتائب القسام أن مقاومين تابعين لها “أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال تدمير دبابة ‘ميركافا’ إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار شرق حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 06-07-2025”.

كما أعلنت القسام في بيان آخر أن مقاومين تابعين لها “أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال تدمير جرافتين عسكريتين من نوع ‘D9’ بعبوات شديدة الانفجار، وذلك شرق حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 02-07-2025”.