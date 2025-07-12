بينهم 34 من منتظري المساعدات.. 145 شهيدا منذ فجر السبت في غزة (فيديو)

شهد قطاع غزة، السبت، يومًا جديدًا من المجازر الدموية، راح ضحيتها 145 شهيدًا فلسطينيًا منذ ساعات الفجر، بينهم 34 من منتظري المساعدات الإنسانية، بحسب ما أفادت به مصادر طبية للجزيرة مباشر.

وتوزعت المجازر على مختلف محافظات القطاع، وتركزت بشكل خاص في مدينة غزة ورفح وخان يونس، حيث استُهدفت منازل مدنيين، وخيام للنازحين، ومحطات توزيع مياه وبترول، إضافة إلى مراكز تجمّع المواطنين بانتظار المواد الإغاثية.

جنوب القطاع: 49 شهيدًا

في جنوب قطاع غزة، سجّلت المصادر الطبية استشهاد 49 مواطنًا، من بينهم 27 شهيدًا و180 مصابًا نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار على مركز مساعدات الشاكوش شمالي رفح، في مجزرة جديدة ضد المدنيين الباحثين عن الغذاء.

وفي خان يونس، تم انتشال 17 جثمانًا من مناطق متفرقة تعرضت للقصف، فيما استُشهد 3 نازحين وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة إيواء قرب مستشفى الخير. كما فارق شهيدان آخران الحياة متأثرين بجراحهما في قصف سابق على المدينة.

المنطقة الوسطى: استهداف متواصل للخيام والمنازل

شهد وسط قطاع غزة سقوط 13 شهيدًا، توزعوا على عدة مواقع، أبرزها:

4 شهداء في محطة البركة للبترول بدير البلح.

3 شهداء ومصابين إثر قصف خيمة بمحطة تحلية المياه جنوب غرب دير البلح.

3 شهداء في مخيم المناصرة نتيجة قصف خيمتهم.

شهيدان طفلان ومصابون في قصف على منزل شرقي دير البلح.

استشهاد طفلة في قصف إسرائيلي طال منزلًا في منطقة الحساينة غرب النصيرات.

مدينة غزة: 72 شهيدًا في قصف عنيف طال المدنيين

سجّلت مدينة غزة الحصيلة الأعلى من الشهداء خلال الساعات الماضية، حيث بلغ عددهم 72 شهيدًا، توزعوا على مناطق عدة:

26 شهيدًا إثر قصف منازل المدنيين في حي الزيتون شرق المدينة.

17 شهيدًا ومصابين في غارات على مخيم الشاطئ غرب المدينة.

7 شهداء وجرحى في قصف منزل قرب مسجد الشافعي بحي الزيتون.

4 شهداء في استهداف منزل بشارع يافا في حي التفاح.

4 شهداء في قصف شقة سكنية بالبلدة القديمة شرق المدينة.

4 شهداء جراء استهداف خيمة مدنية قرب بوابة الجامعة الإسلامية.

3 شهداء في قصف شقة سكنية بـحي الشيخ رضوان شمال غرب المدينة.

3 شهداء في قصف على شقة سكنية بـحي الرمال غرب مدينة غزة.

3 شهداء متأثرين بجراحهم في قصف سابق.

شهيد ومصابون جراء قصف استهدف مجموعة مواطنين في منطقة المشاهرة بحي التفاح.

شمال القطاع: جوعى وتحت الأنقاض

في شمال قطاع غزة، ارتقى 11 شهيدًا، من بينهم 7 مدنيين من منتظري المساعدات الإنسانية في منطقة السودانية، التي تعرضت مرارًا لهجمات دامية مشابهة خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي جباليا النزلة، قصف الاحتلال منزلًا بمحيط مسجد النعمان، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين، فيما لا يزال 11 آخرون تحت الأنقاض، في ظل غياب الإمكانيات اللازمة لعمليات الإنقاذ.