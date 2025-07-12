ترامب يرفع الرسوم الجمركية على المكسيك وأوروبا.. وقادتها يحذرون من العواقب

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، رسوما جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءا من مطلع أغسطس/آب المقبل، بعد مفاوضات لأسابيع مع الشريكين التجاريين المهمين للولايات المتحدة، لم تثمر عن اتفاق شامل.

وأعلن ترامب القرار عبر منشورين منفصلين على منصة تروث سوشيال، مشيرا إلى دور المكسيك في تدفق مخدرات إلى الولايات المتحدة، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول، منها اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، بالإضافة إلى رسوم تبلغ 50% على واردات النحاس.

وكان التكتل الأوروبي يأمل في البداية إبرام اتفاقية تجارية شاملة تلغي الرسوم الجمركية على السلع الصناعية بالنسبة للجانبين، لكن المحادثات الصعبة على مدى أشهر لم تصل إلى اتفاق يقبله الطرفان.

وبدأت سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في جلب عشرات المليارات من الدولارات شهريا إيرادات جديدة للحكومة الأمريكية.

وتجاوزت الإيرادات 100 مليار دولار في السنة المالية الاتحادية حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة أمس الجمعة.

انتقادات من رئيسة المفوضية الأوروبية

وفي رد فعلها على قرار ترامب، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، لكنها أكدت استعداد الاتحاد الاوروبي لمواصلة العمل على اتفاق مع واشنطن.

وقالت فون دير لاين في منشور على إكس، السبت، إن “فرض رسوم بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الاوروبي سيؤدي الى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي الأطلسي”.

وأضافت “ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من أغسطس. وفي الوقت نفسه، سنتخذ كل الاجراءات الضرورية للحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك تبنّي إجراءات مضادة متكافئة إذا كان ذلك ضروريا”.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، اليوم السبت، إن فرض رسوم بنسبة 30% على الصادارت الأوروبية إلى السوق الأمريكية “أمر مقلق”، وليس أفضل مسار للمضي قدما.

دعوة إلى الحزم في مواجهة الرسوم

وقال شوف في منشور على إكس “على دول الاتحاد الأوروبي أن تبقى متحدة وحازمة في السعي لتحقيق نتيجة مع الولايات المتحدة، تكون مفيدة للطرفين”.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن أن “كل الخيارات مطروحة أمام الاتحاد الأوروبي للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية، ونميل إلى التفاوض”.

وأوضح رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون أن “الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 30% بإجراءات مضادة صارمة إذا لزم الأمر”.

“الرسوم غير المبرَّرة تدمر الازدهار”

وانتقد رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز رسوم ترامب بقوله إن “الانفتاح الاقتصادي والتجارة يخلقان الازدهار، أما الرسوم الجمركية غير المبرَّرة فتدمره”.

وقال سانشيز، السبت، في منشور على إكس “لهذا السبب، نحن ندعم وسنواصل دعم المفوضية في مفاوضاتها للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قبل الأول من أغسطس”، مضيفا “يشكل الأوروبيون متحدين أكبر تكتل تجاري في العالم، فلنستخدم هذه القوة لتحقيق اتفاق عادل”.

ومن جانبها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في بيان صدر عن مكتبها، السبت، إن من الضروري مواصلة التركيز على المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وتجنب حدوث مزيد من الاستقطاب. وأضاف البيان أن ميلوني واثقة من إمكان التوصل إلى “اتفاق عادل” بشأن الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويتعرض التكتل المؤلف من 27 دولة لضغوط متضاربة، إذ تحث ألمانيا على التوصل إلى اتفاق سريع لحماية مصالحها، حيث تمثل الولايات المتحدة سوقا مهمة لصادراتها من السيارات، في حين يقول أعضاء آخرون في الاتحاد، مثل فرنسا، إن المفاوضين يجب ألا يوافقوا على اتفاق أحادي الجانب يرضخ للشروط الأمريكية.