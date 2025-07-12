ترامب يهدد بسحب جنسية مذيعة شهيرة.. كيف ردت عليه؟

لوَّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب جنسية مقدمة البرامج الحوارية الشهيرة روزي أودونيل، بعد أن انتقدت تعامل إدارته مع كارثة سيول تكساس الأخيرة، التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص.

وكتب ترامب، اليوم السبت، عبر منصته تروث سوشيال “نظرا لأن تصرُّف روزي أودونيل ليس في مصلحة بلدنا العظيم، فإنني أفكر جديا في سحب جنسيتها. إنها تهديد للإنسانية، ويجب أن تبقى في أيرلندا، إذا كانوا يريدونها”.

لكن القانون الأمريكي كان له رأي آخر، فبحسب الدستور، لا يمكن للرئيس سحب جنسية أي مواطن وُلد داخل الولايات المتحدة، وأودونيل من مواليد نيويورك.

النجمة التلفزيونية لم تصمت، وردت على “تهديد ترامب” عبر إنستغرام، متهمة إياه بمحاولة إسكاتها لأنها ببساطة “تعارض كل ما يمثله”، في إشارة إلى مواقفه المثيرة للجدل.

ويبدو أن شرارة الخلاف هذه المرة اندلعت بعد أن نشرت أودونيل مقطع فيديو على تيك توك، تنعى فيه ضحايا كارثة تكساس، موجهة انتقادات حادة للتخفيضات التي أجراها ترامب خلال رئاسته السابقة في ميزانيات هيئات البيئة والأرصاد، التي كان من الممكن أن تنقذ الأرواح.