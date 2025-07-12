استشهاد فلسطينيَين أحدهما يحمل الجنسية الأمريكية باعتداء مستوطنين في الضفة الغربية

استشهد فلسطينيان، الجمعة، أحدهما يحمل الجنسية الأمريكية، جراء اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون على بلدة سنجل شمالي رام الله في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن سيف الله كامل مصلط، من بلدة المزرعة الشرقية، استشهد بعد تعرضه للضرب المبرح على يد مستوطنين. وأضافت أن محمد رزق الشلبي استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر، وقد تُرك ينزف لساعات قبل العثور على جثمانه في موقع المواجهات.

وأشارت الوزارة إلى أن عشرة فلسطينيين آخرين أصيبوا بجروح وكسور إثر اعتداءات المستوطنين في منطقة خربة التل بجبل الباطن، جنوب بلدة سنجل في محافظة رام الله والبيرة.

وذكرت عائلة سيف الله كامل مصلط، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية ويبلغ من العمر 20 عاما، أنه كان في زيارة لعائلته في الضفة الغربية.

وجاء في بيان صادر عن عائلته المقيمة في ولاية فلوريدا الأمريكية: “نشعر بصدمة شديدة لأن حبيبنا سيف الله مصلط قد تعرض للضرب الوحشي حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين، بينما كان يحمي أرض عائلته من محاولات الاستيلاء عليها”.

وأضاف البيان: “حاصر المستوطنون الإسرائيليون سيف لأكثر من ثلاث ساعات، في حين حاول المسعفون الوصول إليه، لكن الحشد منع سيارة الإسعاف من تقديم المساعدة الطبية العاجلة. وبعد انصراف المستوطنين، هرع شقيقه الأصغر لحمله إلى سيارة الإسعاف، لكنه توفي قبل أن يصل إلى المستشفى. كان سيف يبلغ من العمر 20 عاما فقط”.

وأوضحت العائلة أن “سيف ولد في فلوريدا، وكان ابنا وأخا وعضوا محبوبا في مجتمعه. كان شابا طيبا، مجتهدا، ومحترما بعمق، يعمل على تحقيق أحلامه. وقد أسس مشروعا ناجحا في تامبا، وكان معروفا بكرمه وطموحه واعتزازه بإرثه الفلسطيني”.

وبحسب البيان، فقد سافر سيف إلى فلسطين في الرابع من يونيو لقضاء الوقت مع عائلته وأقاربه.

واختتمت العائلة بيانها بالقول: “هذا كابوس لا يحتمل، وظلم لا ينبغي لأي عائلة أن تواجهه. نطالب وزارة الخارجية الأمريكية بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن مقتل سيف. نطالب بالعدالة”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية لقناة الجزيرة إنها على علم بوفاة مواطن أمريكي في الضفة الغربية، لكنها لا تملك معلومات إضافية في الوقت الحالي.