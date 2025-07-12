مفاجأة كشفها تحقيق في تحطم طائرة هندية الشهر الماضي.. هل قُطع الوقود يدويا؟

أصدر مكتب تحقيقات حوادث الطيران في الهند تقريرا أوليا بشأن تحطم طائرة تابعة لشركة “إير إنديا” وقع في يونيو/حزيران الماضي، مشيرا إلى احتمال وجود مشكلة في تزويد المحركين بالوقود.

وكانت الطائرة المتجهة إلى لندن قد أقلعت بالكاد من مدرج مطار أحمد آباد، ثم عادت وسقطت على الأرض. وأسفر الحادث عن وفاة جميع من كانوا على متنها، باستثناء راكب واحد نجا.

وبحسب التقرير الذي حصلت عليه شبكة “سي إن إن”، فقد جرى تحويل مفاتيح التحكم في الوقود داخل قمرة قيادة طائرة “بوينغ 787 دريملاينر”، مما أدى إلى مشكلات في المحركين.

وتمكن المحققون من استخراج بيانات من الصندوقين الأسودين، شملت 49 ساعة من بيانات الرحلة وساعتين من تسجيلات الصوت داخل قمرة القيادة، بما في ذلك اللحظات التي سبقت التحطم.

وذكر التقرير أن الطائرة كانت قد بلغت سرعة 180 عقدة، عندما جرى تحويل مفاتيح قطع الوقود من وضع التشغيل (RUN) إلى وضع الإيقاف (CUTOFF) بفاصل زمني قدره ثانية واحدة بين المحركين.

وجاء في التسجيل الصوتي من قمرة القيادة أن أحد الطيارَين سأل زميله “لماذا أوقفت المحرك؟”، فرد الطيار الآخر بأنه لم يفعل ذلك. وأشار التقرير إلى أن الوقود جرى قطعه عن المحركين.