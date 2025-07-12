لواء احتياط إسرائيلي: لا يمكن هزيمة حماس ورئيس الأركان يكذب

كشف اللواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق بريك، عن عمق الفشل العسكري والسياسي الذي تعاني منه الحكومة الإسرائيلية في إدارة الحرب الجارية على قطاع غزة، مؤكداً أن “ما يحدث يهدد وجود إسرائيل“.

وقال بريك في تصريحات خلال مقابلة متلفزة مع القناة 13 الإسرائيلية “قواتنا لا تفعل شيئاً في غزة سوى الدخول إلى بيوت مدمّرة، والتعرض للعبوات الناسفة والقذائف الصاروخية”، مشيراً إلى أن الجيش بات في حالة إنهاك ميداني ومعنوي، فيما لا تزال حماس تمتلك زمام المبادرة في أكثر من محور.

رئيس الأركان “يكذب”

واتهم بريك بشكل مباشر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، بالكذب على الجمهور الإسرائيلي قائلاً “رئيس الأركان يكذب على الشعب، ويدرك تماماً أنه لا يمكن هزيمة حماس ولا إعادة المخطوفين عبر الضغط العسكري فقط”، مضيفاً أن القيادة العسكرية تدرك جيداً أن الأهداف المعلنة للحرب باتت وهمية ومستحيلة التحقيق في ظل المعطيات الميدانية.

وكشف بريك أن رئيس الأركان نفسه يريد إنهاء الحرب، نظراً لما وصفه بـ”حجم المؤامرة وخطورة الاستنزاف المستمر”، لكنه يصطدم برفض قاطع من القيادة السياسية العليا، التي ترفض الاعتراف بالفشل أو الذهاب نحو حلول سياسية.

انتقاد حاد لنتنياهو

وفي انتقاد صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد بريك أن إصراره على التمسك بخطة التوغل في محور “موراغ” جنوب قطاع غزة، يهدد بنسف جهود التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وقال بريك “نتنياهو يصر على التمسك بمحور موراغ وهو ما سينسف صفقة التبادل”، مشيراً إلى أن هذا الإصرار يأتي في سياق “سياسات شخصية وانتخابية ضيقة”، على حساب الجنود الأسرى وعائلاتهم، وكذلك المصلحة الأمنية لإسرائيل.

وهاجم بريك بشدة كلاً من نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، إضافة إلى رئيس الأركان نفسه، قائلاً “نتنياهو وكاتس وبن غفير وسموتريتش ورئيس الأركان تجاوزوا كل الحدود، وباتوا خطراً حقيقياً على وجودنا كدولة”.

وأضاف أن هذه القيادات تدفع إسرائيل نحو الهاوية الأمنية والسياسية، في وقت يعاني فيه الجيش من انهيار الثقة، وتراجع الجبهة الداخلية، وتصاعد الضغوط الدولية لإنهاء الحرب.

تصاعد كمائن فصائل المقاومة

وتصاعدت في الأشهر الأخيرة وتيرة الكمائن التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خاصة منذ تجدد العمليات العسكرية في مارس/آذار الماضي، حيث تحولت هذه الكمائن إلى أداة استنزاف فعالة كبّدت الجيش خسائر متزايدة في الأرواح والعتاد.

وبحسب الإفادات الرسمية، فإن حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول بلغت 887 ضابطا وجنديا، بينهم 443 قتلوا خلال العدوان البري على قطاع غزة.