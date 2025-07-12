مقربون من الجزائرية رحمة عياط يروون تفاصيل مقتلها على يد متطرف ألماني (فيديو)

تحدَّث رئيس الجمعية الجزائرية الألمانية وعم الجزائرية رحمة عياط، التي قُتلت في مدينة هانوفر الألمانية، عن تفاصيل الجريمة على يد ألماني متطرف، وسط صعود تيارات اليمين المتطرف في ألمانيا.

وأوقفت الشرطة الألمانية، أمس الجمعة، المشتبه في ارتكابه الجريمة، الذي أفادت صديقة الضحية رحمة بأنه قتل الممرضة الجزائرية أمام منزلها، بدافع كراهيته للمسلمين.

مضايقات سبقت الجريمة

وقال مصطفى عياط -عم الضحية- إنه عرف بمقتل رحمة (26 عاما) من خلال مكالمة هاتفية، وإنه لم يصدّق في الوهلة الأولى، فلجأ إلى الصحف ليكتشف أنها قُتلت طعنا في مسكنها على يد ألماني عمره 31 عاما.

وتحدَّث عياط عن المضايقات التي تعرضت لها رحمة في ألمانيا، قائلا للجزيرة مباشر إنه عرف من صديقاتها أنها تعرضت لمضايقات، كما أبلغته والدتها بأن شخصا طرق باب منزلها بشكل مريب قبل شهرين.

من جهته، قال رئيس الجمعية الجزائرية الألمانية عبد الرؤوف لكحل إنه علم من الشرطة أن الضحية تعرضت للطعن مرات عدة بعدما فتحت الباب لجارها الذي كان يطرق الباب، وأنها هربت عبر درج العمارة، وطلبت النجدة وأسعفها جار آخر، لكنها سرعان ما توفيت بعد ذلك بدقائق.

وأشار لكحل إلى أن الجريمة ارتُكبت بدافع الكراهية والعنصرية، لكنه أوضح أنهم ينتظرون نتائج التحقيق التي لم تؤكدها الشرطة بعد، رغم إلقاء القبض على المشتبه فيه.

صعود اليمين المتطرف

وأكد عبد الرؤوف أن هناك تخوفا وسط الجالية الجزائرية والمهاجرين بشكل عام من تصاعد قوى اليمين المتطرف الذي يحرض بشكل سلبي على اللاجئين والمهاجرين.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت السلطات الألمانية ارتفاع عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية خلال العام الماضي، في معدل غير مسبوق منذ بدء تسجيل مثل هذه الإحصاءات على مستوى البلاد مطلع الألفية.

وقال رئيس المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية “بي كيه إيه”، هولغر مونش، إن عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية تجاوز 84 ألف جريمة في العام الماضي، 19 ألفا منها بدافع “كراهية للأجانب”، وتحمّل الشرطة مسؤولية نحو نصف هذا الرقم القياسي من الجرائم إلى اليمين المتطرف.